Psychológovia budú pomáhať aj počas sviatkov

Bratislava 24. decembra (TASR) - Psychológovia z občianskeho združenia IPčko budú k dispozícii ľuďom počas celých vianočných sviatkov. Tí očakávajú, že tohtoročné Vianoce budú mimoriadne náročné. Ľudia sa môžu s odborníkmi spojiť e-mailom, cez chat, video alebo telefonicky.



K dispozícii bude nonstop 100 poradcov na dvoch linkách dôvery – Ipčko.sk a Krízová linka pomoci. "Počet kontaktov v posledných dňoch stúpa, za čo môže okrem sviatkov aj pandémia nového koronavírusu. Preto v najkritickejšie dni vo večerných hodinách budeme v pravidelných dvojdňových intervaloch aj streamovať na sociálnej sieti Twitch. Diváci sa budú môcť psychológov pýtať naživo cez chat," spresnila riaditeľka IPčka Gabriela Zúbriková.



Chatové poradenstvo a e-mailová poradňa pre mladých ľudí na webe IPčko.sk budú dostupné nonstop počas celých sviatkov vrátane Štedrého dňa, Silvestra či Nového roka. Na e-maily budú psychológovia odpovedať najneskôr do 24 hodín. Svoj problém môžu ľudia poslať na poradna@ipcko.sk. Možné je tiež využiť telefonickú linku 0800 500 333. "Vianoce sú najkritickejším obdobím roka. Počas tých minulých sme mali denne 80 kontaktov. Pandémia však rapídne zvyšuje ich počet. V novembri 2020 sme denne v priemere pomohli 280 ľuďom. To je len oproti predchádzajúcemu mesiacu nárast o 150 percent,“ dodáva člen tímu Krízovej linky pomoci Boris Katrušín.



Za november psychológovia z IPčka spolu poskytli pomoc 4015 kontaktom. Z toho v 3126 prípadoch išlo o deti a mladých do 18 rokov. Medzi najčastejšie témy patrili pocity osamelosti, myšlienky na samovraždu a samovražedné tendencie, domáce násilie a sexuálne zneužívanie. Mladých tiež trápili rovesnícke vzťahy či depresia.



Mladí ľudia často podľa psychológov tiež očakávajú, že počas Vianoc bude v rodine sviatočná pohoda a pokoj. Keď je realita iná, prichádza sklamanie, depresia či myšlienky na samovraždu. "Sviatky sú pre nich najmä bolestnou pripomienkou toho, že sa necítia dobre, že ich vzťahy sa rozpadávajú, alebo že ich blízki im nie sú oporou. Preto sú pre nich sviatky 'radosti a pokoja' náročným obdobím, ktoré zvládajú aj s pomocou psychológov z našej linky dôvery IPčko.sk," vysvetlil Katrušín.