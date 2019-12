Psychoterapeutka: Je v poriadku, ak nemáte chuť oslavovať Silvestra

Bratislava 31. decembra (TASR) – Každý má právo tráviť posledný deň v roku tak, ako aj všetky ostatné, teda po svojom. Psychoterapeutka z Ligy za duševné zdravie Jolana Kusá pre TASR povedala, že je "úplne v poriadku", ak sa na Silvestra nezabávajú všetci.



"Môžem vás uistiť, že je zdravé, keď nemáte chuť sa správať tak ako všetci ostatní, dokonca aj vtedy, keď ide o silvestrovskú zábavu. Problém môže nastať hlavne vtedy, keď majú blízki očakávania, že budete súčasťou ich osláv a im budete robiť spoločnosť," uviedla Kusá s dôvetkom, že problémom môže byť sociálny kontext, vrátane posudzovania a hodnotenia spôsobu trávenia Silvestra okolím.



Podľa jej slov je každý takto rozmýšľajúci v tomto zmysle "určite normálny", aj keď práve nenapĺňa väčšinovú "normu". "Nie je ľahké byť odlišným od masy. Tým viac si človek môže vážiť svoj postoj a zužitkovať ho pre svoj hlbší pokoj a vyrovnanosť," komentovala odborníčka. Doplnila, že je potrebné preskúmať príčiny, motívy a dôvody takéhoto životného postoja a tiež zhodnotiť, či je to nový prvok v živote.



V prípade, že jednotlivec vie o príčinách, môže ich podľa Kusej rešpektovať, alebo s nimi niečo urobiť, napríklad s niekým ich prediskutovať. Ak nechuť k zábave niekoho znepokojuje, je to niečo nové, alebo ak sa pre to niekto cíti ako hendikepovaný či vylúčený, vtedy odporúča tento problém riešiť. "Ak vás trápi iba to, čo na to tí druhí, vy sa cítite komfortne, potom nechajte tento problém na nich a vy uvažujte iba o tom, ako teda tento rok ukončíte," dodala.



Odporúča však pozrieť sa na to, aký uplynulý rok bol, čo dal a vzal, nahliadnuť do seba a zbilancovať, ako sa človek cíti s tým, čo prežil a ocenil všetko dobré.



"Potom si môžeme letmo spomenúť aj na tie menej úspešné a veselé súčasti uplynulého roka a tiež ich prijať, lebo aj to je život, ale skúsiť ich pustiť do vetra a dolu vodou a držať sa tých prvých s nádejou, že aj ony sa budú držať nás," uzavrela.