M. Puchalla: Dôvernosť medzi advokátom a klientom by mala byť v ústave

Bratislava 26. júna (TASR) - Dôvernosť komunikácie medzi advokátom a klientom by mala byť zakotvená v Ústave SR. Na pondelkovom brífingu po spoločnom stretnutí predsedníctva Slovenskej advokátskej komory (SAK) a predstavenstva Českej advokátskej komory (ČAK) na to poukázal predseda SAK Martin Puchalla.



"Navrhujeme, aby táto téma bola možno zakotvená v Ústave SR," uviedol Puchalla. Ochrana komunikácie podľa jeho slov nie je privilégium advokáta, je to privilégium klienta. "Aby človek, ktorý príde za advokátom, mal pocit dôvery," doplnil.







O ochrane dôvernosti vzťahu advokát a klient sa hovorilo aj na spoločnom stretnutí oboch komôr. Zaoberali sa aj témami bezplatnej právnej pomoci či novelizácie Trestného zákona.



"Naše vzájomné skúsenosti sú veľmi cenné a ich výmenou smerujeme ku kultivácii právneho prostredia," podotkol predseda ČAK Robert Němec.