Puchalla:V roku 2023 bola pre komoru hlavná téma nezávislosť advokácie

Bratislava 29. decembra (TASR) - Aj v roku 2023 bola pre Slovenskú advokátsku komoru (SAK) jednou z ústredných tém ochrana nezávislého postavenia advokácie. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda komory Martin Puchalla.



"Opäť bola pre nás jednou z ústredných tém ochrana nezávislého postavenia advokácie. V rámci nej išlo osobitne o ochranu práva ľudí môcť sa slobodne obrátiť na nezávislého advokáta. A to v dobrej viere, že komunikácia s advokátom ostane dôverná," priblížil Puchalla. Táto téma sa podľa neho dostala viac do všeobecného povedomia a mala aj legislatívnu reakciu.



"Pozitívnym krokom bolo prijatie novely Trestného poriadku, kde sa pri prehliadkach advokátskych kancelárií zaviedol mechanizmus nezávislej súdnej kontroly. Ide o čiastkový krok, avšak veľmi dôležitý pre praktickú ochranu práv všetkých občanov," dodal. Osobitnou výzvou boli a sú zámery vlády SR meniť trestnú politiku štátu. Podľa Puchallu ide o proces, ktorý komora pozorne sleduje a aj jeho výsledok bude mať vplyv na výkon advokácie.



Ako ďalej zdôraznil, z praktického hľadiska bolo pre výkon advokácie dôležité prijatie novely vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. "Novela prijatá predchádzajúcou pani ministerkou priniesla mnohé pozitíva. No v mnohom ostala aj nevyužitou šancou primerane reflektovať na vývoj inflácie a reálny nárast nákladov právneho zastúpenia," podotkol.



Procesné strany, ktoré sa úspešne domáhajú svojich práv, tak podľa jeho slov naďalej nebudú mať dostatočne pokryté reálne náklady na právne zastúpenie. "Tu je pre verejnosť dôležité povedať, že vyhláška nereguluje cenu služieb, ktorú platí klient (tá je zmluvne voľná), ale napríklad náhradu trov. Teda ak sa niekto úspešne domáhal svojich práv na súde, tak súd mu ako náhrady právneho zastúpenia, ktoré znáša neúspešná strana, neuzná skutočné náklady, ale len podľa vyhlášky," spresnil Puchalla.