Koronavírus na školách: Základná škola v Púchove zavrela tri triedy

Púchov 8. septembra (TASR) – V púchovskej Základnej škole Mládežnícka zavreli na pokyn hygienikov od utorka až do odvolania tri triedy. Dôvodom je podozrenie na ochorenie COVID-19. Škola o tom informovala na svojom profile na sociálnej sieti.Izolovaní budú aj všetci pedagogickí zamestnanci školy, ktorí boli v úzkom kontakte s konkrétnymi podozrivými žiakmi počas vyučovania v triedach. V týchto triedach sa prechádza na dištančnú formu vzdelávania až do doby opätovného otvorenia tried podľa pokynov regionálneho úradu verejného zdravotníctva.,“ informuje škola na sociálnej sieti.Pre potvrdenie nového koronavírusu u zamestnankyne materskej školy na Ulici dargovských hrdinov v Humennom zasadal v utorok ráno krízový štáb mesta. Ako o tom informuje Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu na internetovej stránke mesta, predškolské zariadenie zostane z rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva z preventívnych dôvodov zatvorené do piatka 11. septembra vrátane.uviedol Škuba s tým, že zamestnankyňa o svojom pozitívnom výsledku testovania na ochorenie COVID-19 oboznámila riaditeľku MŠ v pondelok 7. septembra.U ďalších zamestnancov sa od 28. augusta žiadne príznaky nového koronavírusu prejaviť nemali. Ako Škuba spresnil pre TASR, v zariadení pracuje spolu 19 zamestnancov a navštevuje ho spolu 108 detí. Na základe rozhodnutia RÚVZ, ktorý sa situáciou zaoberal v utorok ráno, budú všetky kontaktné osoby podrobené testom na ochorenie COVID-19 s tým, že do piatka budú známe aj výsledky testovania.doplnil s tým, že meranie telesnej teploty sa opätovne zavedie na mestskom úrade, realizovať ho majú aj správa rekreačných a športových zariadení a tiež mestské kultúrne stredisko pred kultúrnymi podujatiami.V prípade pozitívneho testu u žiaka konzervatória rozhodol Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave, že spolužiaci infikovaného študenta ostanú doma a podrobia sa testom. BSK aj v tomto prípade operatívne zabezpečí dezinfekčné prostriedky na vydezinfikovanie celej budovy.oznámila hovorkyňa kraja.