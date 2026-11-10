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Puci: Máme 24 hodín na rokovania s tarabovcami o podpore novely
Poslanci v utorkovom hlasovaní zatiaľ neschválili novelu Trestného poriadku, ktorá má zmeniť systém benefitov pre spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Koalícia má 24 hodín na to, aby rokovala s trojicou nezaradených poslancov Národnej rady (NR) SR na čele s Tomášom Tarabom, či sú ochotní a za akých podmienok podporiť novelu Trestného poriadku, ktorá rieši systém benefitov pre spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov. Novinárom to v utorok povedal predseda poslaneckého klubu Hlasu-SD Róbert Puci. S Tarabom by mal podľa neho rokovať minimálne premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Máme 24 hodín na to, aby sme komunikovali s poslancami okolo pána Tarabu, či sú ochotní a za akých podmienok to podporiť v rámci tretieho čítania. Zajtra o 11.00 h sa zopakuje hlasovanie a uvidíme, ako dopadne. Každopádne, ak to neprejde, tak to neprejde,“ skonštatoval Puci po tom, čo sa poslancom zatiaľ nepodarilo schváliť novelu Trestného poriadku. „Osobne si myslím, že to rokovanie by malo prebehnúť minimálne medzi predsedom vlády a pánom Tarabom, a nie medzi nami ako poslancami,“ skonštatoval. Základ podľa neho je, aby sa trojica poslancov vyjadrila, čo chce, „lebo nikto nevie, čo chcú“.
Puci vysvetlil, že v utorok poslanci hlasovali o posunutí novely do tretieho čítania ihneď, pretože podľa rokovacieho poriadku by malo medzi druhým a tretím čítaním prejsť 24 hodín. „Vieme si túto lehotu skrátiť, však na každom hlasovaní je to tak. Lehotu sme neskrátili, to znamená, zajtra o 11.00 h sa bude hlasovať rovno o treťom čítaní,“ dodal.
Poslanci v utorkovom hlasovaní zatiaľ neschválili novelu Trestného poriadku, ktorá má zmeniť systém benefitov pre spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov. Parlament totiž v utorok neschválil okamžité postúpenie novely do tretieho čítania. O novele budú hlasovať v stredu (11. 11.) o 11.00 h, keďže v utorok o 17.00 h sa nehlasuje. Za návrh na postúpenie do tretieho čítania hlasovalo zo 150 prítomných poslancov len 75. Proti návrhu boli okrem celej opozície aj nezaradení poslanci Roman Malatinec, Tomáš Taraba a Peter Slyško. Trojica spolupracuje v rámci nového politického projektu.
„Máme 24 hodín na to, aby sme komunikovali s poslancami okolo pána Tarabu, či sú ochotní a za akých podmienok to podporiť v rámci tretieho čítania. Zajtra o 11.00 h sa zopakuje hlasovanie a uvidíme, ako dopadne. Každopádne, ak to neprejde, tak to neprejde,“ skonštatoval Puci po tom, čo sa poslancom zatiaľ nepodarilo schváliť novelu Trestného poriadku. „Osobne si myslím, že to rokovanie by malo prebehnúť minimálne medzi predsedom vlády a pánom Tarabom, a nie medzi nami ako poslancami,“ skonštatoval. Základ podľa neho je, aby sa trojica poslancov vyjadrila, čo chce, „lebo nikto nevie, čo chcú“.
Puci vysvetlil, že v utorok poslanci hlasovali o posunutí novely do tretieho čítania ihneď, pretože podľa rokovacieho poriadku by malo medzi druhým a tretím čítaním prejsť 24 hodín. „Vieme si túto lehotu skrátiť, však na každom hlasovaní je to tak. Lehotu sme neskrátili, to znamená, zajtra o 11.00 h sa bude hlasovať rovno o treťom čítaní,“ dodal.
Poslanci v utorkovom hlasovaní zatiaľ neschválili novelu Trestného poriadku, ktorá má zmeniť systém benefitov pre spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov. Parlament totiž v utorok neschválil okamžité postúpenie novely do tretieho čítania. O novele budú hlasovať v stredu (11. 11.) o 11.00 h, keďže v utorok o 17.00 h sa nehlasuje. Za návrh na postúpenie do tretieho čítania hlasovalo zo 150 prítomných poslancov len 75. Proti návrhu boli okrem celej opozície aj nezaradení poslanci Roman Malatinec, Tomáš Taraba a Peter Slyško. Trojica spolupracuje v rámci nového politického projektu.