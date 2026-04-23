< sekcia Slovensko
Puci nevidí dôvod, prečo by sa malo rokovať o odvolávaní Šutaja Eštoka
Zároveň upozornil na to, že v programe schôdze je ešte mnoho neprerokovaných bodov.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Šéf poslaneckého klubu koaličného Hlasu-SD Róbert Puci nevidí dôvod na to, aby parlament mimoriadne rokoval o návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Poukazuje pritom na to, že šéf rezortu vnútra čelil odvolávaniu približne pred mesiacom a Národná rada (NR) SR mu vyslovila dôveru. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov v parlamente.
„Nevidíme dôvody, prečo by sme mali dnes otvárať nejakú mimoriadnu schôdzu k tomu, aby sme riešili veci, ktoré nie sú žiadne nové a ktoré už tu boli stokrát opakované a vysvetlené,“ uviedol Puci pre TASR.
Zároveň upozornil na to, že v programe schôdze je ešte mnoho neprerokovaných bodov. Myslí si, že parlament by sa mal venovať im. „Opozícia celý čas tvrdí, že potrebuje prerokovávať dôležité zákony v pléne NR SR, nie hlúposti. A myslím si, že toto bola jedna z tých hlúpostí, o ktorých hovorili,“ dodal.
Poslanci vo štvrtok neboli uznášaniaschopní pri otváraní schôdze k odvolávaniu ministra vnútra. O návrhu sa pokúsia opätovne rokovať v piatok (24. 4.). Odvolávanie iniciovala opozičná SaS s podporou ďalších opozičných strán.
„Nevidíme dôvody, prečo by sme mali dnes otvárať nejakú mimoriadnu schôdzu k tomu, aby sme riešili veci, ktoré nie sú žiadne nové a ktoré už tu boli stokrát opakované a vysvetlené,“ uviedol Puci pre TASR.
Zároveň upozornil na to, že v programe schôdze je ešte mnoho neprerokovaných bodov. Myslí si, že parlament by sa mal venovať im. „Opozícia celý čas tvrdí, že potrebuje prerokovávať dôležité zákony v pléne NR SR, nie hlúposti. A myslím si, že toto bola jedna z tých hlúpostí, o ktorých hovorili,“ dodal.
Poslanci vo štvrtok neboli uznášaniaschopní pri otváraní schôdze k odvolávaniu ministra vnútra. O návrhu sa pokúsia opätovne rokovať v piatok (24. 4.). Odvolávanie iniciovala opozičná SaS s podporou ďalších opozičných strán.