Puci odmieta, že sa hlasovanie o ústave presunulo pre neúčasť Blcháča
Presun je podľa poslankyne Jany Bittó Cigánikovej (SaS) prehrou koalície.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Šéf koaličného poslaneckého klubu Hlasu-SD Róbert Puci odmieta, že sa hlasovanie o vládnej novele ústavy presunulo pre neprítomnosť poslanca Jána Blcháča (Hlas-SD). Uviedol to novinárom v Národnej rade (NR) SR. Poprel tak tvrdenia poslanca Igora Matoviča (Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorý hovoril, že presun bol pre neúčasť Blcháča.
Puci upozornil na to, že na schválenie zmeny ústavy treba 90 hlasov a toľko koalícia nemá ani bez, ani s Blcháčom. „Bol dnes navyše riadne a legitímne ospravedlnený z celého dňa, z celej schôdze,“ dodal s tým, že o tom všetci vedeli.
Líder opozičného PS Michal Šimečka v reakcii na presun skonštatoval, že premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) sa rozpadá pod rukami „hrádza proti progresivizmu“ rovnako ako vláda. Upozornil na to, že novelu ústavy tlačí pred sebou už mesiace. Kritizoval ho za to, že nevie dostať ani koaličných poslancov na schôdzu. „Videli, že sa to skončí prehrou, tak si chcú ešte kúpiť čas, aby do zajtra mohli lámať nejakých poslancov,“ povedal novinárom.
Presun je podľa poslankyne Jany Bittó Cigánikovej (SaS) prehrou koalície. „Aj v takto pre nich dôležitom ústavnom zákone, ktorým sa snažia celé mesiace zahladzovať kauzy koalície, zdražovanie a veci, ktoré sa naozaj týkajú ľudí, sa ich nedokázalo nazbierať dosť na to, aby mohli zahlasovať,“ skonštatovala. Koalíciu označila za slabú. Myslí si, že opozícii sa darí držať dostatočné počty, aby novela ústavy neprešla, a to aj napriek tomu, že sa ju pokúšajú rozbiť. Verí, že úprava neprejde ani v piatok (26. 9.).
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) vo štvrtok oznámil, že parlament bude o vládnej novele Ústavy SR hlasovať až v piatok o 11.00 h. Pôvodne sa malo hlasovať vo štvrtok podvečer. Presun Raši odôvodňoval to tým, že do rozpravy k tretiemu čítaniu je prihlásených viacero rečníkov.
