Púť v Šaštíne bude mať obmedzenú kapacitu, premiér radí účasť zvážiť

Bratislava 14. septembra (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽANO) i senický regionálny hygienik Ľubomír Šarabok odporúčajú pre obmedzenú kapacitu zvážiť účasť na utorkovej (15. 9.) púti v Šaštíne. Obaja uistili, že sa podujatie uskutoční v súlade s aktuálnymi opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Chcem poprosiť ľudí, ktorí sú zvyknutí chodiť na túto púť, aby sa tentokrát zúčastnili radšej prostredníctvom televízneho vysielania," uviedol premiér. Dodal, že dodržiavanie opatrení bude zabezpečené aj v spolupráci s Policajným zborom.



V pondelok regionálni hygienici vykonali opakovane obhliadku priestorov Baziliky a skontrolovali dohodnuté opatrenia, informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková. "Aktuálna epidemiologická situácia v okrese Senica umožňuje konanie takéhoto hromadného podujatia, samozrejme, za podmienok dodržania aktuálne platných opatrení ÚVZ SR," skonštatoval regionálny hygienik.









Do Baziliky bude umožnený vstup 500 osobám, a to na špeciálne vstupenky samostatným vchodom z bočnej strany. Veriaci budú sedieť tak, že jedna lavica bude vždy prázdna. Povinné bude rúško alebo iná forma prekrytia horných dýchacích ciest. Zabezpečená má byť dezinfekcia rúk.



Na vonkajšom priestranstve pred Bazilikou vytvorili organizátori púte sektor pre 1000 veriacich. K dispozícii je veľkoplošná obrazovka. Aj tu budú nevyhnutnosťou rúška a dezinfekcia. Sedenie bude zabezpečené v dvojmetrových odstupoch.



"Počas konania púte mesto Šaštín zakázalo svojim nariadením poskytovanie gastronomických služieb, predaja suvenírov a podobných stánkov na území mesta. Zabezpečenie opatrení mimo vyhradeného sektora bude riešené v súčinnosti so štátnou políciou a dobrovoľníkmi," dodali hygienici.