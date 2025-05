Putin sa 9. mája stretne so slovenským premiérom Ficom, oznámil Kremeľ

Moskva 6. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin bude v piatok 9. mája viesť rozhovory so slovenským premiérom Robertom Ficom, povedal v utorok novinárom poradca šéfa Kremľa Jurij Ušakov. Obaja lídri budú podľa neho diskutovať o bilaterálnych otázkach a medzinárodných témach vrátane situácie na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správ agentúr TASS a AFP.



Ušakov tiež priblížil, že na vojenskej prehliadke v Moskve 9. mája pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny sa zúčastní celkovo 29 zahraničných lídrov. Budú medzi nimi aj čínsky prezident Si Ťin-pching či brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva.



Na moskovskom Červenom námestí budú tiež v piatok pochodovať vojaci z 13 štátov vrátane Číny, Egypta, Vietnamu, Mjanmarska a viacerých bývalých sovietskych republík.



Podľa AFP sa objavili špekulácie o bezpečnosti plánovaných osláv. Ukrajina už dva dni po sebe podnikla dronové útoky na Moskvu, pre ktoré pozastavili lety z tamojších letísk. Kyjev v utorok okrem toho varoval pred účasťou zahraničných vojakov na prehliadke v Rusku 9. mája s tým, že by to znamenalo „spoluzodpovednosť“ za činy Moskvy na Ukrajine.



Na zozname účastníkov vojenskej prehliadky, ktorý poskytol poradca Kremľa, sú lídri Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Brazílie, Burkiny Faso, Číny, Egypta, Etiópie, Guiney Bissau, Kazachstanu, Kirgizska, Konga, Kuby, Laosu, Mongolska, Mjanmarska, Palestíny, Rovníkovej Guiney, Slovenska, Srbska, Tadžikistanu, Turkménska, Uzbekistanu, Venezuely, Vietnamu a Zimbabwe, ako aj dvoch gruzínskych separatistických regiónov Abcházska a Južného Osetska.