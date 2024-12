Putin: Slovensko je pripravené hostiť rusko-ukrajinské rozhovory

Moskva 26. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok povedal, že Slovensko je pripravené hosťovať rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou, pričom Moskva nie je proti tomu, aby bolo hostiteľom takýchto rokovaní. S odvolaním sa na tlačové agentúry TASS a Reuters o tom informuje TASR.



Putin na tlačovej konferencii uviedol, že slovenský premiér Robert Fico, ktorý nedávno navštívil Rusko, vyjadril pripravenosť poskytnúť územie svojej krajiny ako platformu pre rozhovory medzi Moskvou a Kyjevom, ak sa takéto rokovania budú konať. "Nie sme proti tomu," pokračoval šéf Kremľa.



"Ak k tomu dôjde - prečo nie? Slovensko z nášho pohľadu zastáva neutrálny postoj. Je to pre nás prijateľná možnosť," citovala Putina agentúra TASS. Ruský prezident tiež v reakcii na otázku novinárov uviedol, že hlavnou témou jeho rozhovoru s Ficom v Moskve bolo mierové riešenie na Ukrajine.



Putin sa vyjadril aj k dodávkam zemného plynu s tým, že tento rok už nie je čas uzavrieť novú dohodu o jeho tranzite cez Ukrajinu. Povedal, že Rusko je pripravené dodávať plyn cez Ukrajinu každému zákazníkovi, no podľa neho tomu bráni žaloba. Kyjev opakovane zdôraznil, že dohodu o tranzite, ktorá vyprší koncom roka, predlžovať nebude. Podľa Putina je Rusko ochotné dodávať zemný plyn do Európy cez Poľsko.