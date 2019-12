Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul sa na Slovensku končí

Bratislava 12. decembra (TASR) – Po viac ako dvoch mesiacoch sa v nedeľu (15. 12.) skončí putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul na Slovensku. TASR o tom informovala Konferencia biskupov Slovenska (KBS).



Posledné možnosti vidieť pozostatky sv. Vincenta de Paul budú mať veriaci v Dubovciach v sobotu (14. 12.) a v nedeľu Bratislave. "S úžasom si uvedomujem, že sme boli a ešte aj stále sme svedkami a účastníkmi jedinečnej a neopakovateľnej udalosti. Je to až neuveriteľné, že práve nám na Slovensku a na toľkých miestach sa dostalo tej cti, že svätý Vincent prišiel za nami," uviedla členka organizačného tímu putovania relikvií Silvia Lehutová.



Rozlúčkovú svätú omšu pri ukončení putovania relikvií bude vo farnosti Ružinov-Prievoz v nedeľu celebrovať bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.



Cieľom putovania, ktoré sa začalo koncom septembra, je oboznámiť verejnosť so životom a dielom tohto francúzskeho svätca zo 17. storočia. "Okrem toho tiež priniesť jeho orodovanie a vyprosené milosti k ľuďom, ktorí to najviac potrebujú a ktorí o ne prosia," uzavreli organizátori.