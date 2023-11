PVV podľa zamestnávateľov a živnostníkov nereflektuje ich problémy

Bratislava 18. novembra (TASR) - Programové vyhlásenie vlády (PVV), ktoré vláda schválila v pondelok (13. 11.), podľa zamestnávateľov a živnostníkov dostatočne nereflektuje ich potreby. Chýbajú v ňom zmienky o odbúravaní byrokracie, úpravách v oblasti dane z príjmov, o zvyšovaní konkurencieschopnosti firiem a iných potrieb malých a stredných podnikov. Vyjadrili sa tak zástupcovia zamestnávateľských a živnostenských zväzov oslovení TASR.



Generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) Miriam Bellušová uviedla, že PVV reflektuje viaceré oblasti, ktoré SŽZ pomenovával ako priority vo svojich hlavných zámeroch. "Predovšetkým úpravy v oblasti dane z príjmov a pridanej hodnoty, ale aj podpora podnikov formou poradenstva a zlepšenia prístupu k financovaniu. Bude dôležité, aby priority definované v PVV boli napĺňané takými opatreniami, ktoré zohľadnia možnosti a potreby živnostníkov, malých a stredných podnikov a prispejú k ich ekonomickému rastu," dodala.



Predsedovi Slovenskej živnostenskej komory Oldřichovi Holišovi v PVV chýba zmienka o zvyšovaní konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov, odbúranie byrokracie pre živnostníkov či predvídateľná legislatíva. "Návrhy jednotlivých opatrení považujeme v tejto chvíli za rámcové a ich bližšie nastavenie je potrebné prediskutovať na odborných rokovaniach," dodal. Záujem o odbornú diskusiu s predstaviteľmi ministerstiev o realizácii opatrení deklaruje aj SŽZ.



Jedným z vypuklých problémov slovenských zamestnávateľov, ktorý má výrazný vplyv na trh práce, je podľa hovorkyne Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Miriam Filovej vzdelávanie a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.



"Vítame preto, že sa vláda v PVV zaviazala odbúravať existujúce prekážky v uznávaní kvalifikácií a iných administratívnych bariér. Naše opatrenia však nie sú postačujúce na to, aby sme vedeli konkurovať krajinám V4, kde sú pravidlá jednoduchšie a rýchlejšie. Pre vysokú mieru byrokracie prichádza Slovensko o množstvo pracovníkov, ktorých trh práce potrebuje," doplnila Filová.



Asociácia víta vládou deklarovanú podporu inovácií. "Privítali by sme však konkrétnejšie formulované ciele, respektíve, akými nástrojmi plánuje vláda vytýčené ciele naplniť," zhodnotila Filová. Analytik INESS Martin Vlachynský zmienky o inováciách považuje za "zaklínadlá", spoločne s deklarovaním nových dotačných schém. "To môžeme sotva považovať za zlepšenie podnikateľského prostredia, skôr naopak," dodal.



Vlachynský považuje za pozitívum v PVV prihlásenie sa k dodržiavaniu riadneho legislatívneho procesu. "S tým bol za minulej vlády značný problém. No ani vlády Smeru predtým práve nevynikali uctievaním všetkých pravidiel na zodpovednú tvorbu nových zákonov," uviedol.



"Vláda chce zdaňovať 'nadmerné zisky', čo je len iný názov pre pravidlo 'zdaním si koho chcem a kedy chcem'. Vyššie dane a odvody čakajú pravdepodobne aj živnostníkov, investorov do nájomného bývania a vysokokvalifikovaných zamestnancov. Podnikanie na Slovensku nečakajú ľahké časy," skritizoval Vlachynský.