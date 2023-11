PVV: Vláda chce stabilizovať finančnú situáciu v školstve

Bratislava 13. novembra (TASR) - Stabilizácia finančnej situácie, dôraz na inklúziu, lepšie výsledky vzdelávania žiakov a študentov na všetkých stupňoch škôl či snaha o zmenu kultúry vo vzdelávacom prostredí sú prioritami vlády. Krátkodobé a strednodobé priority zahŕňajú zvýšenie zaškolenia detí v ranom veku, implementáciu nového štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) na základných školách (ZŠ), prispôsobenie spôsobu vzdelávania na stredných školách (SŠ) či zvýšenie kvality a atraktívnosti slovenského vysokého školstva. Zaviesť chce aj normatívne financovanie materských škôl (MŠ). Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV), ktoré kabinet v pondelok schválil.



"Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pripraví nástroje, pomocou ktorých prenesie nové ciele, formu a obsah vzdelávania z úradných dokumentov do tried k žiakom na ZŠ," uvádza sa v dokumente. Súčasťou snahy o lepšie vzdelávanie žiakov na ZŠ bude tiež nové predbežné národné testovanie a hodnotenie výsledkov podľa medzinárodných štandardov. Vláda zároveň kladie dôraz na zaškolenie detí v ranom veku s cieľom zlepšiť ich pripravenosť na ďalšie stupne vzdelávania.



Na SŠ bude prispôsobené vzdelávanie novému spôsobu vzdelávania na ZŠ. Zohľadňované budú pritom aj požiadavky trhu práce. Vláda preto navrhne zmenu školského zákona a pripraví nový vzdelávací program pre SŠ. Zvýšiť plánuje tiež medzinárodnú porovnateľnosť maturitných skúšok. Spolupráca s vysokými školami (VŠ) bude zameraná na prilákanie nových talentov do učiteľského povolania, čím by sa predišlo budúcemu nedostatku pedagógov. Vláda zároveň zdôrazňuje modernizáciu, diverzifikáciu a kvalitu vzdelávania, podporované aj zvyšovaním podielu výkonnostných zmlúv na financovaní.



Súčasťou PVV je aj normatívne financovanie MŠ na základe záväzkov vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR. Súčasťou snahy budú opatrenia na reálne zabezpečenie miesta v MŠ. Okrem toho chce vláda skvalitniť vzdelávanie detí z prostredia generačnej chudoby, so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených žiakov. MŠVVaŠ zavedie tiež nový systém pre vznik učebníc. Základom bude jasný proces schvaľovania, zrozumiteľný systém financovania a podpora využívania digitálnych technológií.



MŠVVaŠ plánuje tiež spolupracovať s ďalšími rezortmi na vytváraní bezpečného a zdravého prostredia v školách. Moderný odborný program ochrany duševného zdravia či posilnený systém poradenstva a prevencie s rozšírením na všetky stupne škôl budú súčasťou opatrení.