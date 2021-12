Pyrotechnika je v chránených oblastiach zakázaná, varuje envirorezort

Bratislava 29. decembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pripomína, že používanie zábavnej pyrotechniky v národných parkoch (NP) či iných chránených územiach je zakázané. Do pozornosti to dáva aj v súvislosti s nadchádzajúcimi silvestrovskými oslavami. S blížiacim sa koncom roka eviduje totiž zvýšené množstvo podnetov na porušovanie zákona. Podnety nahlásili napríklad v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Biele Karpaty, NP Malá Fatra či NP Nízke Tatry. K výzve sa pridáva aj Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR.



Envirorezort pripomína, že traumatizované okamihy prežívajú voľne žijúce živočíchy či vtáky, ale aj iné spoločenské zvieratá žijúce v blízkosti ľudí. V blízkosti vybuchujúcej pyrotechniky sú vystavené riziku popálenia tela alebo poškodenia očí, hluk spôsobený ohňostrojmi môže viest k poškodeniu sluchu i jeho úplnej strate. Vyvoláva zároveň nadmerný strach, stres i dezorientáciou. Pri úteku sa môžu zraniť, prípadne môžu vbehnúť vodičom do cesty.



"V prípade medveďa hnedého môže nastať prerušenie zimného spánku a v prípade samíc aj následné opustenie mláďat. Stresované dravé vtáky a sovy môžu naraziť do prekážok a vážne sa poraniť. Vyplašené jedince kamzíkov sa pustia aj do nepriaznivého terénu, kde môžu ohroziť svoj život či spôsobiť odtrhnutie lavíny," približuje ŠOP SR. Nadmerná fyzická aktivita živočíchov môže viesť k nadmernému spaľovaniu tukových zásob, čím sa v zimných podmienkach zvyšuje riziko úhynu v dôsledku zimy a vyčerpania.



Pri používaní pyrotechniky je zároveň celý ekosystém zanesený drobnými útržkami rôznych zložiek ako kartón, plast či drevotrieska. Niektoré sa menia na prachovú chemickú zmes a dopadajú späť na zem. Do pôdy, podzemných aj povrchových vôd sa tak dostáva napríklad oxid siričitý, oxid dusičitý a ťažké kovy. Zvyšuje sa tiež riziko vzniku lesných požiarov. Pamätať treba aj na to, že sa škodlivé častice uvoľňujú aj do ovzdušia, pričom sú pri vdýchnutí toxické.



Ministerstvo preto odporúča vychutnávať si v prírode hlavne ticho. "Keď už sa niekto vo veľkých sídlach rozhodne organizovať podobný druh zábavy, namiesto ohňostrojov je vhodnejšia laserová alebo hudobná šou," podotýka. Oceňuje zároveň kroky jednotlivých samospráv, ktoré sa rozhodli príchod nového roka neprivítať ohňostrojom a peniaze radšej darovali na podporu útulkov pre zvieratá, respektíve iných charitatívnych projektov.