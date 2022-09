R. Baťo chce, aby Heger povedal, ako zabrániť rozpočtovému provizóriu

Bratislava 16. septembra (TASR) - Slovensko je v šialenej situácii, keď si svoju prácu nerobí ani vláda, ani opozícia. Premiér Eduard Heger (OĽANO) doteraz nezodpovedal základné otázky, ako chce zabezpečiť schvaľovanie zákonov vzhľadom na fungovanie menšinovej vlády. Chýba tiež odpoveď, ako sa vyrovná s rozpočtom a či sa pripravuje zmena zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Vyhlásili to Alojz Hlina a Rado Baťo z mimoparlamentnej strany Dobrá voľba a Umiernení. Upozornili, že Slovensko si v aktuálnej situácii nemôže dovoliť ísť do rozpočtového provizória.



"Predseda menšinovej vlády nenašiel odvahu, aby sa postavil pred ľudí a konečne odpovedal na základné otázky," tvrdí Baťo. Pýta sa, ako chce zabezpečiť schvaľovanie zákonov na riešenie energetickej krízy či schválenie štátneho rozpočtu v parlamente. Poukázal na vojnu na Ukrajine, nárast cien a energetickú krízu. "Neviem si predstaviť, ako sa dá aspoň 'polonormálne' spravovať štát bez schválenia štátneho rozpočtu a v provizóriu," podotkol.



Pýta sa, ako chce premiér odvrátiť hrozbu provizória. Pripomenul zákon o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého bude musieť vláda vzhľadom na verejný dlh budúci rok požiadať o dôveru v parlamente a na rok 2024 predložiť rozpočet bez deficitu. Baťo dodal, že povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet by znamenala škrtnúť množstvo výdavkov. Namieta, že doteraz nebolo počuť, či vláda rokuje o zmene tohto zákona a ako sa chce so situáciou vyrovnať.



Kritizoval aj ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ktorý podľa neho robí všetko, len nie prácu, za ktorú je platený. Zároveň vyzval vládnych politikov i SaS na zodpovednosť. Hovorí o potrebe koaličnej dohody či nejakom tolerančnom patente, ktorý by mohla vláda ponúknuť SaS, aby nepanoval zmätok, či sa parlamentnú schôdzu podarí alebo nepodarí otvoriť. Ak sa nedohodnú a SaS to myslí s opozičnou politikou vážne, musí sa podľa Baťa pokúsiť o odvolanie Matoviča. Baťo s Hlinom dodali, že líder opozičného Smeru-SD Robert Fico chráni Matoviča, pretože sa vzájomne potrebujú. Fico podľa Baťa vie, že čím dlhšie bude táto vláda pri moci, tým vyššie sú jeho šance vo voľbách.