Biermann: Sviňa je podobenstvo o večnom súboji dobra so zlom

Bratislava 9. februára (TASR) – Očakávaný film Sviňa nakrútený podľa rovnomenného knižného bestselleru Arpáda Soltésza mal tento týždeň premiéru v Bratislave. Drámu zo sveta vysokej politiky, mafie bielych golierov, organizovaného zločinu a obchodu s bielym mäsom, ktorú nakrútili Rudolf Biermann a Mariana Čengel Solčanská, si majú možnosť pozrieť diváci v kinách od 6. februára po celom Slovensku.



"Rozhodli sme sa tvoriť žánrový film, ktorý hovorí nielen o tejto krajine, ale aj o ľuďoch moci a ich charakteroch. To, že film pripomína našu skutočnú realitu a objavujú sa tu postavy nápadne pripomínajúce gaunerov najhrubšieho zrna, je len nešťastná náhoda," hovorí Biermann. Ako uviedol pre TASR, nápad priniesť Slovákom podobný filmový projekt dostal, keď videl chorvátsky seriál Novine: "Zaujal ma hlavne tým, aký bol otvorený, drsný. Vtedy som si povedal, prečo by sme my Slováci nevedeli sami o sebe natočiť tiež podobný kritický film."



Biermann ďalej priznal, že chvíľu zvažovali aj vytvorenie seriálu. "Vyzeralo to na dlhé lakte, obidvaja sme veľmi zamestnaní ľudia, nemali sme čas tráviť v televíziách roky a potom nakrútiť seriál, ktorý by vyšiel von za dva-tri roky. Okrem toho doba je turbulentná," vysvetlil filmár, ktorý napokon siahol spolu so Solčanskou po Soltészovej knihe. "Museli sme sa sústrediť na nejakú dejovú linku, ktorá je rozhodujúca, a v tom bola Arpádova kniha vynikajúca," priblížil genézu filmu Sviňa a zhodnotil tiež spoluprácu so spolurežisérkou. "Mariana mala za sebou Únos, tak sa mi to zdala dobrá kombinácia. Pracovali sme spolu prvýkrát, každý ťahal viac to, čo vie, a v čom má väčšie skúsenosti. V prvom rade išlo o to, aby sme v krátkom čase nakrútili čo najlepší film," prezradil 61-ročný úspešný filmový producent, ktorý sa podieľal napríklad na snímkach Sklenená izba, Tlmočník, Masaryk, Všetci moji blízki či Záhrada.



Sviňa je Biermannov režijný a scenáristický debut. "Je to reflexia a podobenstvo o večnom súboji dobra so zlom," priblížil filmovú novinku s tým, že snahou jej tvorcov bolo priniesť nádej. "Snažili sme sa, aby sme na konci všetci mali nádej a aby žiadna obeta nezostala nepotrestaná a zbytočná," podčiarkol a komentoval tiež obsadenie snímky, v ktorej hlavnú úlohu veľkopodnikateľa a bezcharakterného mafiána Wagnera stvárnil Jozef Vajda.



"Na Jožovi sme sa zhodli hneď, minimálne na troch ďalších hercoch tiež. Mali sme málo času a najriskantnejšie bolo obsadiť dve mladé dievčatá, novinára a jeho priateľku. Myslím, že sme mali obrovské šťastie, lebo všetci štyria sú veľké herecké talenty," konštatoval Biermann. Úlohu novinára Ondra, dátového analytika, ktorý vyšetruje pochybný biznis veľkopodnikateľa zveril mladému hercovi Andrejovi Remeníkovi. Šancu zahrať si na veľkom plátne dostali aj Dana Droppová a Petra Dubayová.