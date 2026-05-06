R. Dibdiaková dostala za ohrozovanie mravnej výchovy mládeže podmienku
Dibdiakovú obžalovali pre obzvlášť závažné zločiny založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, vojnového bezprávia a prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 6. mája (TASR) - Slovenku Renátu Dibdiakovú uznal v stredu Najvyšší súd (NS) SR za vinnú z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže spolupáchateľstvom. Za to jej uložil podmienečný trest odňatia slobody na dva roky so skúšobnou dobou na tri roky. Rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) odvolací súd zrušil. Odvolania prokurátora aj obžalovanej súd zamietol. Rozsudok je právoplatný.
Najvyšší súd konštatoval, že obžalovaná si bola dostatočne vedomá, akým hrozbám svoje maloleté deti ich uvrhnutím do lokality podriadenej Islamským štátom vystavuje, a napriek tomu tak urobila. Podľa odvolacieho súdu však z dokazovania nevyplýva, že by Dibdiaková spoločne s manželom vychovávala obe deti v duchu ideológie radikálneho islamu, ako to aj ustálil súd prvého stupňa. „Z dokazovania vyplynulo to, že ako matka maloletého Omara umožnila svojmu manželovi, aby vychovával ich syna v duchu takej ideológie, čo považujeme za podstatný rozdiel: vychovávať a umožniť vychovávať. Tento záver si tak vyžadoval aj skutkovú zmenu výroku o vine napadnutého rozsudku,“ zdôvodnil najvyšší súd.
Prvostupňový súd zároveň podľa NS presne nevymedzil časové obdobie, v ktorom malo k skutku dochádzať, aj keď ŠTS skutok posúdil ako páchaný po dlhší čas. „Vykonanému dokazovaniu konkrétne zodpovedá, že k spáchaniu činu obžalovanou došlo počas jej pobytu s deťmi a manželom v Sýrii, v miestach, ktoré spadali pod správu Islamského štátu, počas obdobia od začiatku roka 2015 až do 18. februára 2019, keď boli zadržaní príslušníkmi kurdských jednotiek bojujúcich proti Islamskému štátu,“ doplnil NS.
To, že Dibdiaková umožnila manželovi vychovávať deti v duchu radikálneho islamu bez jej zasahovania, môže podľa NS narážať na otázky morálky, etiky a náboženstva, avšak právne nezodpovedá podpore teroristickej skupiny.
Podľa obžaloby mala Dibdiaková spolu s manželom vychovávať obe deti v duchu ideológie radikálneho islamu po tom, ako sa na prelome rokov 2014 a 2015 dostala na územie Sýrie, kde mal byť jej manžel - lekár súčasťou teroristickej organizácie Islamský štát (ISIS).
Na Slovensko ju spolu s deťmi vo februári 2023 dopravil z Iraku vládny špeciál repatriačným letom. Hneď ju zadržali a vzali do väzby. Tvrdila, že je nevinná a obžaloba nedôvodná.
Špecializovaný trestný súd uznal Dibdiakovú v decembri 2023 za vinnú z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže a uložil jej dvojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na tri roky.
Prokurátor sa voči rozsudku ŠTS na mieste odvolal. Nesúhlasil s výrokom o právnej kvalifikácii, ako ani s uloženým trestom.
