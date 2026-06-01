R. Dobrovodský: Ľudské práva patria všetkým deťom bez rozdielu
Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Deti sú plnohodnotnými nositeľmi ľudských práv. Ich vek, závislosť od dospelých či zraniteľnosť nesmú byť dôvodom na to, aby sa na ich práva zabúdalo alebo aby boli odsúvané na okraj verejného záujmu. Pri príležitosti pondelkového Medzinárodného dňa detí to na sociálnej sieti uviedol verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský s tým, že ľudské práva patria všetkým deťom bez rozdielu.
Ombudsman povedal, že sa stretáva so situáciami, ktoré ukazujú, že práva detí na Slovensku nie sú vždy dostatočne rešpektované. „Upozorňujem na segregáciu detí z marginalizovaných rómskych komunít vo vzdelávaní, na prekážky, ktorým čelia deti so zdravotným postihnutím pri prístupe k vzdelaniu, aj na prípady, keď pri hospitalizovaných deťoch nebola zabezpečená prítomnosť blízkej osoby,“ povedal verejný ochranca práv. Tvrdí, že sa zaoberal aj podmienkami v zariadeniach, v ktorých boli umiestnené deti, a poukazoval na situácie, v ktorých mohlo dochádzať k porušovaniu ich základných práv.
Každé takéto zistenie je podľa neho pripomienkou, že ochrana práv detí sa nekončí prijatím zákonov ani medzinárodných záväzkov. „Skutočnou skúškou je každodenná realita detí. To, či majú rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu, či sa s nimi zaobchádza dôstojne, či sú vypočuté a či ich najlepší záujem stojí v centre rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich životy,“ povedal.
Dobrovodský považuje za svoju povinnosť upozorňovať na prípady, v ktorých práva detí nie sú napĺňané, a presadzovať také riešenia, ktoré budú vychádzať z princípov rovnosti, ľudskej dôstojnosti a najlepšieho záujmu dieťaťa. Medzinárodný deň detí je podľa jeho slov „príležitosťou nielen na oslavu detstva, ale aj na zamyslenie sa nad tým, či ako spoločnosť robíme dostatok pre to, aby každé dieťa mohlo vyrastať v bezpečí, bez diskriminácie a s plným rešpektom k svojim právam“. Ako doplnil, ochrana práv detí totiž nie je prejavom dobrej vôle, ale našou povinnosťou.
