Fico: Alexandra Dubčeka považuje Smer-SD za symbol novembra 1989

Bratislava 17. novembra (TASR) – Osobnosť Alexandra Dubčeka považuje strana Smer-SD za symbol novembra 1989. V utorok to uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico, ktorý si 31. výročie Nežnej revolúcie pripomenul symbolickým položením venca k buste Alexandra Dubčeka pred budovou Národnej rady SR. Zároveň uviedol, že demokracia nemôže byť anarchia a ľudí vyzval k zapojeniu sa do referenda.



„Dubček prišiel podľa Fica s myšlienkou, kedy hovoril o socializme s ľudskou tvárou. "Táto krajina potrebuje ľudskú tvár," uviedol Fico. Jediné, čo je podľa neho možné urobiť, je referendum. „Ak chceme túto vládu vymeniť demokratickým spôsobom, nie ulicou ako to urobili oni, tak je možné len cez demokratické, priame a férové voľby," povedal šéf Smeru-SD.



„Blahoželám Slovensku k významnému štátnemu sviatku," povedal Fico. Ako doplnil, aktuálne Slováci žijú v zvláštnej dobe.



„My sme si mysleli po voľbách, že to bude iba súboj o sociálny štát. Ale oklamali sme sa, pretože vidíme, že dnes rovnocenne so sociálnym štátom musíme bojovať za základné veci, ktoré sa týkajú slobody, demokracie a právneho štátu," povedal Fico.



Dodal, že ako bývalý premiér sa hlási k chybám, ktoré urobil a za ne sa ospravedlňuje. „Moje vlády nikdy neurobili žiaden prehrešok proti demokracii a právnemu štátu," vyhlásil.



Zároveň poznamenal, že namiesto toho, aby politici počas 17. novembra vítali ľudí, že prišli von, tak ich vítajú policajnými manévrami a zákazmi. Pýta sa, či je to oslava štátneho sviatku. „Demokracia je niečo, čo má svoje pravidlá. Demokracia nemôže byť anarchia," tvrdí Fico.



Ľuďom odkázal, že keď chcú, tak sa k protestom v meste môžu pripojiť, avšak majú zachovať pokoj. V okolí parlamentu sa zhromaždili stovky ľudí.