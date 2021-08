R. Fico: Afganistan je príkladom totálneho zlyhania NATO a USA

Prečítajte si aj: Taliban ohlásil víťazstvo z prezidentského paláca v Kábule

Bratislava 16. augusta (TASR) - Situácia v Afganistane je príkladom totálneho zlyhania NATO a USA. Vyhlásil to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Chaotické sťahovanie armád NATO a spojeneckých vojsk z Afganistanu bude mať podľa nezaradeného poslanca parlamentu Petra Kmeca nedozerné následky na migračnú krízu.skonštatoval na sociálnej sieti Fico s tým, že USA ukončili svoje vojenské pôsobenie v Afganistane, lebo nič nedosiahli.doplnil.Kmec, ktorý pôsobí v mimoparlamentnom Hlase-SD, upozornil, že v Európe budeme čeliť ďalšej diskusii o kvótach. Afganistan a chaos v krajine podľa neho napovedá o tom, že koncept liberálnej demokracie ako vývozného artiklu do štátov s inou civilizačnou kultúrou zlyhal.pripomenul na sociálnej sieti.podotkol Kmec.Militantné hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu (15. 8.) bez boja obsadilo kľúčové mesto Džalalabad a vstúpilo do metropoly Kábul, kde jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Afganský prezident Ašraf Ghaní z krajiny utiekol. Mnoho západných štátov v Kábule uzavrelo svoje ambasády a evakuuje odtiaľ svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.