R. Fico o rokovaní o predčasných voľbách: Musíme spájať opozíciu

Bratislava 11. októbra (TASR) - Smer-SD apeluje na dohodu opozičných parlamentných i mimoparlamentných politických strán, ktorá povedie k predčasným voľbám. Rokovať chce s jednotlivými stranami na bilaterálnej úrovni. Uviedol to predseda Smeru-SD Robert Fico na utorkovej tlačovej konferencii. Opozičné strany vyzval, aby odhodili osobné animozity a pristúpili k dohode na spoločnom postupe.



Fico deklaroval, že zvýšenie rozpočtu na tento rok o 207 miliónov eur viazaných na opätovné vyplatenie 13. dôchodkov podporí strana v Národnej rade (NR) SR bez podmienok. Podporu zvýšenia rozpočtu o 1,3 miliardy eur o kompenzáciu dôsledkov rastu cien energií a podporu budúcoročného rozpočtu podmieňuje dohodou na predčasných parlamentných voľbách v prvej polovici roka 2023. Aj o tomto postupe chce rokovať s opozičnými stranami. So spoločnou dohodou môžu podľa jeho slov následne rokovať aj s koalíciou.



"Musíme spájať opozíciu, musíme byť jednotní. Nikto tu nezostavuje vládu. Len musíme vyhovieť verejnosti, ktorá nenávidí túto vládu," vyhlásil. Za prvoradý označil spoločný postup opozície, najlepšiu cestu k tomu vidí práve v bilaterálnych rokovaniach medzi jednotlivými opozičnými stranami. Šéf Smeru-SD skonštatoval, že ak má parlament fungovať a ak sa má opozícia zapájať do prijímania vládnych návrhov, musia sa dohodnúť na predčasných voľbách.



Zdôraznil, že vládnuť v krajine musí vláda. Tá súčasná je však podľa neho zruinovaná a neschopná vládnutia. Jediné východisko z aktuálnej krízy vidí v predčasných voľbách. "Ľudia musia rozhodnúť o novej vláde, a to môžu urobiť len v predčasných voľbách," povedal.