R. Fico by rád videl Ľ. Blahu vo vedení strany Smer-SD

Bratislava 14. júla (TASR) - Pre predsedu Smeru-SD Roberta Fica by bolo veľkým potešením, keby bol súčasťou vedenia strany poslanec Ľuboš Blaha. Povedal to na utorkovej tlačovej konferencii v parlamente. Dodal, že by s Blahom rád pracoval, keby ho aj na sneme potvrdili do funkcie podpredsedu.



"Ja si Ľuboša vážim ako inteligentného človeka a bolo by pre mňa veľkým potešením, keby bol súčasťou vedenia strany Smer-SD a veľmi rád by som s ním pracoval, pokiaľ by mu dal snem podporu, ako s podpredsedom Smeru-SD," povedal Fico.



Smer-SD bude mať vo svojom bratislavskom sídle v sobotu (18. 7.) pracovný snem. Fico tvrdí, že ho museli zorganizovať po tom, ako Smer-SD opustili "zradcovia", a budú preto musieť doplniť orgány strany, voliť členov predsedníctva a urobiť niektoré zmeny na pozíciách podpredsedov strany. Označil ho za rekonštrukčný snem. Veľký snem strany zároveň Fico avizuje na 9. decembra.



R.Fico: Vláda sa prikrýva figovým listom pandémie,koalícia nevie,o čom sa rokuje

Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) sa prikrýva figovým listom pandémie. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Vládnu koalíciu označil ako stádo poslancov, ktoré ani netuší, o čom sa rokuje.



Fico komentoval zmeny v štátnom rozpočte na tento rok, ktoré boli v utorok v parlamente posunuté do druhého čítania. "Bohatým a nenažratým bankám dáva vláda viac a viac a chudobným berie viac a viac," poznamenal.



Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) podľa neho používa len politické vyjadrenia a nevie odpovedať na otázky o tom, na čo budú použité peniaze. Fico sa tak vyjadril k diskusii v pléne medzi Hegerom a poslancom za Smer-SD Ladislavom Kamenickým o zmenách v štátnom rozpočte.



Podotkol, že vrcholom všetkého bolo, keď Heger oznámil, že deficit v roku 2020 bude 11 %, na čo mu podľa neho poslanci vládnej koalície zatlieskali. "Je to stádo poslancov, ktoré netuší, o čom sa v Národnej rade SR rokuje. Je to stádo, ktoré netuší, aké dôsledky pre štátny rozpočet a verejné financie bude mať správanie sa ministra financií," zdôraznil Fico, podľa ktorého ide súčasná vláda zaseknúť sekeru 12 miliárd eur a dvíhať verejný dlh zo 48 % na 62 %. Keby na začiatku vláda robila, čo mala, v súčasnosti sme podľa neho nemuseli byť svedkami prudkého nárastu nezamestnanosti, verejného dlhu a deficitu.



Fico skonštatoval, že pri súčasnej vládnej koalícii už neplatí nič z toho, čo hovorili pred voľbami, a z toho, čo majú napísané v programovom vyhlásení. "Je zrejmé, že 13. dôchodky nebudú," myslí si. Poukázal na to, že peniaze vláda našla na všeličo, ale na toto opatrenie ich nemá. Minimálna mzda a jej rast zároveň podľa neho nikomu neublíži.