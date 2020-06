Fico: Čas ukáže,kto to so sociálnodemokratickými hodnotami myslí vážne

Bratislava 17. júna (TASR) - Predsedu Smeru-SD Roberta Fica mrzí, že odchádzajúci členovia strany hovoria o silnej sociálnej demokracii, pričom práve oni ju trieštia a oslabujú. Mrzí ho tiež, že po 20 rokoch v Smere-SD dokážu niektorí predstierať, že sú nové tváre. Uviedol to na sociálnej sieti v súvislosti s avizovaným odchodom ďalších desiatich členov Smeru-SD do nového projektu Petra Pellegriniho. Hovorí, že slovami o novej sociálnej demokracii chcú prekryť svoje egoistické ciele a zmiasť voličov strany.



"Čas ukáže, kto to so sociálnodemokratickými hodnotami myslí úprimne a vážne, kto sa s nimi narodil, kto ich zdieľa a cíti. Úspešnú ľavicu a sociálnu demokraciu vždy reprezentovali činy a nie slová. Ako predseda strany Smer-SD môžem hrdo povedať, že odkedy som v politike, tak som presvedčený ľavičiar a nikdy nepodľahnem 'slniečkárskym' a neoliberálnym trendom," tvrdí Fico.



Dodal, že okrem všeobecných fráz nepočul od odchádzajúcich členov nič o údajnej novej sociálnej demokracii. Podotkol, že o nej hovoria aj predstavitelia, ktorých novinári dlhodobo označovali za "biznis krídlo" Smeru-SD či "deti" Roberta Kaliňáka. Ako príklad uviedol exministerku vnútra Denisu Sakovú či poslanca Erika Tomáša. "Mrzí ma, že po 20 rokoch v Smere-SD niektorí politici dokážu vôbec predstierať, že sú 'nové tváre' a zabudnúť, odkiaľ prišli, čo robili a čo presadzovali," uviedol.



Pripomenul, že odchádzajúcich členov pred 20 rokmi učil politike a roky spolu diskutovali o modernej sociálnej demokracii. "Robil som to rád, lebo som chcel vychovať novú generáciu socialistov, ktorí budú aj reálne v politike napĺňať hodnoty sociálnej demokracie a nielen o tom hovoriť. Vždy som stál pri nich, postupne im dával priestor, funkcie a zodpovednosť," hovorí s tým, že sa im nikdy neotočil chrbtom.



Ďalších desať poslancov parlamentu v stredu oznámilo, že sa pridáva k projektu Pellegriniho. Sú medzi nimi dvaja podpredsedovia strany Richard Raši a Peter Žiga, členka predsedníctva Denisa Saková a tiež poslanci Ľubica Laššáková, Ján Ferenčák, Matúš Šutaj Eštok, Peter Kmec, Erik Tomáš, Róbert Puci a Ján Blcháč. Pellegrini verí, že číslo nie je konečné a že do septembra sa im podarí stranu zaregistrovať. Pellegrini nedávno oznámil, že končí v Smere-SD, vzdáva sa funkcie podpredsedu a značku Smer-SD necháva "otcovi zakladateľovi", predsedovi Ficovi.