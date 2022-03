R. Fico: Celé svetové úsilie by sa malo sústrediť na mierové rokovania

Bratislava 4. marca (TASR) - Celé svetové úsilie v rámci konfliktu na Ukrajine by sa malo sústrediť na mierové rokovania. Vyhlásil to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Opakovane tiež kritizuje, že Slovensko posiela zbrane na Ukrajinu.



Fico zdôraznil, že je nevyhnutné ukončiť konflikt čo najrýchlejšie. "Celé svetové úsilie by sa malo sústrediť na mierové rokovania, aby čo najrýchlejšie priniesli úľavu a prijateľné riešenia, lebo každý deň konfliktu prináša len znásobovanie utrpenia nevinných ľudí," skonštatoval vo videu na sociálnej sieti.



Zároveň odsúdil aj vandalizmus v súvislosti s natretím časti bratislavského vojenského pamätníka Slavín žltou a modrou farbou. "Buďme úctiví k histórii a k obetiam oslobodzovania našej krajiny," doplnil s tým, že treba odsúdiť každého, kto porušuje medzinárodné právo.