R. Fico: Členstvo Ukrajiny v NATO je proti našim národným záujmom

Bratislava 7. júla (TASR) - Členstvo Ukrajiny v NATO je proti našim národným záujmom, myslí si predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico. Samostatná, suverénna Ukrajina by podľa neho mala tvoriť nárazník medzi Alianciou a Ruskou federáciou. Predpokladá, že piatková návšteva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na Slovensku súvisí s blížiacim sa samitom NATO vo Vilniuse.



"Ukrajina nepatrí do NATO. Je veľmi dôležité dať Ukrajine bezpečnostné záruky, tak z východu, ako aj zo západu. Ale je veľmi dôležité, aby existoval nejaký nárazník medzi NATO a Ruskou federáciou. Tento nárazník by mala tvoriť Ukrajina, samostatná, suverénna, so všetkým, čo k tomu patrí," vyhlásil Fico na tlačovej konferencii.



Zelenskyj by podľa šéfa Smeru mohol na Slovensku žiadať podporu pre závery samitu, kde sa hľadá forma pozvania krajiny do Aliancie. "Predpokladám, že Ukrajina sa nemôže stať členským štátom, pokiaľ je vojnový konflikt. Celkovo je členstvo Ukrajiny v NATO proti našim národným záujmom," skonštatoval. Myslí si tiež, že Zelenskyj prišiel poďakovať za darované zbrane.



Na Slovensko pricestoval v piatok popoludní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho program sa začína v Prezidentskom paláci, kde sa stretne so slovenskou hlavou štátu Zuzanou Čaputovou. Tento týždeň navštívil Zelenskyj aj Bulharsko a Česko.