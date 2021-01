R. Fico: Dušan K. je obeťou voľby špeciálneho prokurátora

Bratislava 25. januára (TASR) – Bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. bol politicky zlikvidovaný, aby mohla koalícia okrem generálneho prokurátora obsadiť aj pozíciu šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico.



„Dušan K. je obeťou voľby špeciálneho prokurátora,“ zdôraznil Fico s tým, že v prípade bývalého šéfa ÚŠP ide o typický príklad politického väzňa.



Podľa Ficových slov o sťažnosti Dušana K. k vzatiu do väzby rozhodoval senát Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorého súčasťou bol sudca Juraj Kliment. „Kliment bol nominant OĽANO na pozíciu generálneho prokurátora a koalíciou bol nominovaný do Súdnej rady,“ zdôraznil. Zároveň Fico poukázal na údajný rodinný vzťah Klimenta s prokurátorom ÚŠP Ondrejom Repom, ktorý dal voči bývalému špeciálnemu prokurátorovi návrh na väzobné stíhanie.



Predseda Smeru-SD vzniesol námietky voči trom zo štyroch kandidátov na voľbu špeciálneho prokurátora. „To, že si Lipšic (Daniel, pozn. TASR) vybavil bezpečnostnú previerku, nikoho z nás neprekvapuje,“ podotkol. Namietal aj voči Vasiľovi Špirkovi a Jánovi Šantovi. Kandidatúru Petra Kysela nekomentoval.



Kandidatúra na špeciálneho prokurátora je podmienená bezpečnostnou previerkou na stupeň prísne tajné. Podľa medializovaných informácií ju mal kandidát na šéfa ÚŠP Daniel Lipšic získať na základe žiadosti ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina).



Národná rada SR bude voliť nového šéfa ÚŠP po tom, ako sa obvinený Dušan K. vzdal tejto funkcie.