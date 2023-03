R. Fico: E. Heger vedel a súhlasil s likvidáciou strany Smer-SD

Bratislava 12. marca (TASR) - Dočasne poverený premiér Eduard Heger klame, ak tvrdí, že nevedel o manipuláciách trestných konaní a úlohe zničiť Smer-SD. Na tlačovej konferencii to uviedol predseda strany Robert Fico, ktorý sa odvoláva na nahrávky potvrdzujúce stretnutie Hegera so šéfom operatívcov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jánom Kaľavským.



"O všetkom bol informovaný, vedel o objednávke na Smer a so všetkým súhlasil. A čo je horšie, on týchto čurilovcov, zločincov, ako aj tých zločincov na špeciálnej prokuratúre chránil," zdôraznil Fico.



Na tlačovej konferencii následne pustil nahrávky Kaľavského, v ktorých hovorí, aké metódy policajti a vyšetrovatelia NAKA používali. Podľa Fica mal o metódach informovať aj Hegera, ktorý mal následne kontaktovať Igora Matoviča a Romana Mikulca. "Ráno na druhý deň vykopli dvere Kaľavskému a zadržali ho. Nech mi nikto nepovie, že je to náhoda," zdôraznil Fico s tým, že Kaľavský v nahrávkach zároveň potvrdil objednávku na likvidáciu Smeru-SD. Doplnil, že Kaľavského odstránili, aby nezačal hovoriť pre médiá.



Fico poukázal, že už na začiatku Hegerovej vlády sa začali objavovať informácie, že polícia a špeciálna prokuratúra manipulujú trestné konania. "A že sú tu konkrétne objednávky na konkrétnych ľudí, predovšetkým z prostredia Smeru," doplnil. Účelom týchto objednávok podľa neho bolo dostať týchto ľudí do väzby a znemožniť im politickú prácu.



Predseda Smeru-SD pustil 30-sekundovú nahrávku aj v nedeľnej diskusnej relácii na televízii TA3. Heger v relácii priznal, že sa s Kaľavským stretol a potvrdil aj slová na nahrávke. Fica obvinil z klamstva a manipulácie. Zároveň ho vyzval, aby povedal verejnosti, odkiaľ takéto nahrávky má.