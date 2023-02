R. Fico hovorí o potrebe upraviť postavenie verejného ochrancu práv

Bratislava 23. februára (TASR) – Verejný ochranca práv (VOP) by mal mať možnosť prijímať opatrenia na nápravu stavu podstatne efektívnejšie, ako je tomu teraz. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico.



"Budeme upravovať nanovo postavenie VOP, aby mal aj možnosť prijímať opatrenia na nápravu stavu podstatne efektívnejšie, ako to je teraz," spresnil. Hovoril napríklad o porušení práva na ochranu zdravia advokáta Ľubomíra Krivočenka, ktorý zomrel vo februári 2021 vo väzbe.



Avizuje aj precizovanie zákona umožňujúceho odoberať výsluhové dôchodky policajtom, ktorí sa zúčastnili na nezákonnej činnosti. Má to byť jednou z podmienok účasti Smeru-SD v budúcej vláde.



Opätovne kritizoval vedenie trestných stíhaní v mediálne známych kauzách. Dokazovať to majú aj zverejnené zvukové nahrávky. Obvinenia sú podľa Fica vznášané bez dôkazov, na základe univerzálnych výpovedí. Opäť spochybnil náhodný výber prideľovania spisov na Najvyššom súde.



Poukázal tiež na minulotýždňové uznesenie Súdnej rady, že vlaňajší postup Okresného súdu Bratislava III odmietnuť vydanie vyšetrovacieho spisu s utajovanou prílohou príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) bolo v súlade so zákonom. Vyšetrovatelia NAKA sa chceli podľa policajného exprezidenta Tibora Gašpara dostať k utajovanej prílohe, aby zistili, kto svedčí proti Ľudovítovi M. a Borisovi B.