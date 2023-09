R. Fico: Hranica s Maďarskom sa dá ustrážiť, vláda situáciu nezvláda

Bratislava 7. septembra (TASR) - Hranica medzi Maďarskom a Slovenskom sa dá ustrážiť. Vláda nechala hranice "totálne otvorené", nemôže legalizovať pobyt nelegálnych migrantov. Vyhlásil to šéf Smeru-SD Robert Fico po tom, ako sa vo štvrtok Národnej rade (NR) SR nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k téme nelegálnej migrácie. Parlament nebol uznášaniaschopný. Fico tvrdí, že v sále bol dostatok poslancov, no neprezentovali sa. Pýta sa, čo bránilo parlamentu prijať uznesenie s výzvou vláde.



Fico zdôraznil, že presadzuje politiku, ktorej zámerom je za každú cenu chrániť vonkajšiu hranicu EÚ. Zopakoval, že o prichádzajúcich nelegálnych migrantoch Slovensko nič nevie, pretože falšujú svoje údaje. Vydávanie potvrdení cudzincom považuje za protizákonný postup. Vláda sa podľa neho nemôže vyhovárať na nedostatočné kapacity, keď dokázala vyčleniť hliadky policajtov a vojakov v čase pandémie nového koronavírusu.



Šéf Smeru-SD tiež avizoval, že pokiaľ sa do programu schôdze o zdravotníctve zaradí aj novela zákona o pobyte cudzincov, chcú na nej rokovať aj o ich návrhu uznesenia. O uznesení z dielne Smeru-SD mali poslanci rokovať na mimoriadnej schôdzi, ktorú sa vo štvrtok nepodarilo otvoriť. Ďalší pokus o jej otvorenie čaká poslancov v piatok (8. 9.). Smer-SD navrhuje cez uznesenie požiadať vládu nariadiť dočasné obnovenie kontroly hraníc SR s Maďarskom. Vláda by tiež podľa návrhu uznesenia mala dôsledne uplatňovať readmisnú dohodu s Maďarskom.



Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová tvrdí, že situáciu so zdržiavaním sa nelegálnych migrantov na území SR spôsobil Fico a legislatíva, ktorá sa do zákona dostala počas vlády Petra Pellegriniho. Remišová v stanovisku odmietla uzatvorenie hranice s Maďarskom. Skomplikovalo by to podľa nej situáciu pre Slovákov, ktorí žijú v prihraničných oblastiach. Riešenia musí podľa nej priniesť vláda, od ktorej očakáva "oveľa väčšiu razanciu smerom k Maďarsku, ale aj smerom k Bruselu".