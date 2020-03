Fico: Koalícia sa chce dostať k údajom občanov

Bratislava 24. marca (TASR) - Vládna koalícia chce zneužiť situáciu so šírením nákazy novým koronavírusom a sledovať svojich občanov. Tvrdí to predseda Smeru-SD Robert Fico v reakcii na vládny návrh zákona, ktorý by okrem iného umožnil Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR používať dáta od mobilných operátorov, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva.



Poslankyňa Denisa Saková a bývalá ministerka vnútra dodala, že na ministerstve vnútra už skôr pripravili aplikáciu na lokalizáciu občanov, ktorá by bola podľa nej účinnejším riešením.



Fico si zároveň myslí, že návrh zákona je hrubým porušením základných ľudských práv. "Za klub chcem povedať, že nikdy takýto návrh nemôžeme podporiť," uviedol s tým, že koalícia chce len monitorovať ľudí. Viacerí poslanci za Smer-SD v pléne v diskusii tento návrh kritizovali.



Saková uviedla, že vláda a ústredný krízový štáb ešte v minulom týždni rozhodli o vývoji aplikácie, ktorá by zistila, s kým sa za posledných 14 dní stretol človek s potvrdenou nákazou novým koronavírusom. Ak by sa aplikácia prikázala nainštalovať, vie podľa Sakovej rozoznať, s kým sa daná osoba stretla vo vzdialenosti do desať metrov a strávila približne päť minút.



"Myslíme si, že toto je oveľa účinnejšia aplikácia," uviedla s tým, že všetky tieto dáta sa mali zmazať po 21 dňoch. Ak by osoby vracajúce sa zo zahraničia nedodržali povinnú karanténu, aplikácia mala podľa Sakovej tieto osoby upozorniť. Návrh na vývoj aplikácie podľa nej "leží na stole na ministerstve vnútra".



Parlament dnes rokuje v skrátenom legislatívnom konaní o vládnych návrhoch zákonov, ktoré majú riešiť situáciu s novým koronavírusom. Jedným z nich je aj návrh z dielne ministerstva spravodlivosti. Súčasťou tohto návrhu je dať ÚVZ SR možnosť používať dáta od mobilných operátorov, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva s výnimkou obsahu správ. Toto tajomstvo nezahŕňa iba lokalizačné dáta, ale aj informácie o tom, kto, komu a ako dlho telefonuje. Takéto možnosti by mal ÚVZ v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu s tým, že by zber a uchovávanie týchto dát trvalo najneskôr do konca kalendárneho roka.