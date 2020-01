R. Fico kritizuje začatie trestného stíhania za status Ľ. Blahu

Bratislava 31. januára (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico kritizuje začatie trestného stíhania za extrémistické trestné činy v súvislosti so statusom poslanca Národnej rady (NR) SR Ľuboša Blahu (Smer-SD). Podľa Fica sú symboly kosáka a kladiva spojené s oslobodzovaním Československa a Slovenska.



"To nie je normálne, aby sme popierali históriu, dnes sa správali k znakom, ktoré sú spojené s oslobodením Československa a Slovenska, ako k niečomu, čo je zločinné," povedal Fico vo videu na sociálnej sieti a pripomenul, že pri oslobodzovaní zomreli tisíce ruských vojakov. "Majme k týmto ľuďom úctu a nerobme takýto cirkus," doplnil.



Fico označil tento krok za súčasť predvolebnej kampane. "Ideme haniť aj to, čo by pre našu krajinu malo byť sväté," pripomenul. Blahu sa zastal aj na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici.



Začatie trestného stíhania súvisí so statusom na sociálnej sieti, ktorý uverejnil Blaha v decembri 2019. Ide o fotku, na ktorej Blaha drží so vztýčenou päsťou vedľa Fica červenú päťcípu hviezdu s kosákom a kladivom v strede. Podľa Ficových slov ide o narodeninový darček pre Blahu, ktorý mu šéf Smeru-SD priniesol z Ruska.



Blaha v reakcii uviedol, že z rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva, že tieto symboly sú viacznačné, čiže majú viacero interpretácií.



Fico zároveň na piatkovej tlačovej konferencii hovoril okrem iného aj o tom, že na neho nemajú médiá žiadne prepisy či telefonáty. Rozumie chlapskému pochybeniu politikov, ktorí komunikovali s neznámou ženou a nevedeli, že je to Alena Zs., dnes obžalovaná v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. Komunikoval s ňou aj šéf parlamentu a SNS Andrej Danko, pre ktorého to bola, ako tvrdí, virtuálna žena, jej pravú identitu nepoznal a nestretol sa s ňou.



"Súhlasím s tým, čo povedal Andrej Danko. Muži sú muži a niekedy dostanete peknú fotku, pravdepodobne, ktorá nemá nič s realitou. Stane sa im takéto mužské pochybenie," poznamenal. Omylu možno podľa Fica zabrániť tak, že nebudú zdvíhať a odpovedať cudzím telefónnym číslam a reagovať na príliš pekné fotografie žien. Sám podľa vlastných slov nepoužíva aplikácie ako Threema či WhatsApp a neodpovedá neznámym číslam.



Pripomenul, že s Alenou Zs. komunikoval aj líder Sme rodina Boris Kollár, ktorý jej mal posielať peniaze, písala aj Martinovi Glváčovi a Daniel Lipšic s ňou podľa Fica mal možno aj viac ako len stretnutia.