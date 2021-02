VIDEO: L. Sólymos a R. Fico vypovedali na prezídiu vo veci P. Žigu

Bratislava 18. februára (TASR) - Exminister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) vypovedal vo štvrtok na polícii vo veci bývalého ministra hospodárstva Petra Žigu (Hlas-SD). Pre TASR to potvrdil Sólymos.



"Bol som vypovedať ako svedok v prípade Petra Žigu. Odpovedal som na otázky vyšetrovateľa. Viac sa k tomu vyjadrovať nebudem, keďže ide o živý prípad," uviedol Sólymos.



Do budovy Prezídia Policajného zboru vo štvrtok prišiel aj predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Na otázku, v akej veci prišiel vypovedať, odmietol odpovedať. Advokát Žigu Sergej Romža potvrdil, že Fico vypovedal vo veci Žigu. "Vypovedal spontánne, odpovedal na všetky otázky detailne a komplexne," uviedol Romža.



Žiga podľa jeho slov kategoricky poprel, že skutok sa stal tak, ako ho opisuje Monika J. O motívoch jej výpovede nechce špekulovať. Zdôrazňuje, že absentuje Žigov motív.



NAKA na začiatku februára zasahovala v bratislavskom hoteli Aston, kde sídli spoločnosť Taper, ktorá má byť rodinným podnikom bývalého ministra hospodárstva a životného prostredia Petra Žigu.





VIDEO: Predseda Smeru-SD R. Fico vypovedal na policajnom prezídiu





Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico prišiel vo štvrtok doobeda do budovy Prezídia Policajného zboru. "Do toho vás nič nie je," odpovedal na otázku, v akej veci prišiel vypovedať. Po odchode z prezídia na sociálnej sieti kritizoval úniky informácií z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) i z vyšetrovacích spisov a poukázal na prítomnosť novinárov na mieste.







"K prebiehajúcim ani plánovaným úkonom informácie nie je možné poskytovať," uviedol pre TASR hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



"Nie je normálne, aby vo vestibule NAKA stálo stádo novinárov a presne vedeli, kto a kedy príde a v akej veci vypovedať na NAKA. NAKA je, pokiaľ ide o únik informácií, deravá ako ementál a je na čase, aby s tým minister vnútra Mikulec niečo urobil," uviedol Fico. Upozornil na negatívne dôsledky únikov informácií z polície i z vyšetrovacích spisov na priebeh vyšetrovania. Hovorí aj o poškodzovaní práv ľudí, ktorí čelia podozreniam.