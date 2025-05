R. Fico: Na 15.5. chystáme podujatia, vrátane stretnutia v Handlovej

Bratislava 11. mája (TASR) – Strana Smer-SD chystá vo štvrtok 15. mája viaceré podujatia, vrátane veľkého stretnutia v Handlovej, ktoré sa majú venovať stavu v spoločnosti a riziku zvyšovania napätia i polarizácie v dôsledku politického diania. Na nedeľnej tlačovej konferencii to oznámil predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).



„Odmietame, aby bola slovenská politika postavená na nenávisti,“ uviedol premiér pri ohlasovaní aktivít 15. mája, na výročie atentátu na jeho osobu v Handlovej. Zároveň informoval, že nasledujúci týždeň začne so stretnutiami na ministerstvách, na ktorých chce so šéfmi rezortov prejsť plnenie Programového vyhlásenia vlády. „Okrem odpočtu si zadefinujeme najdôležitejšie aktuálne úlohy na tento rok,“ oznámil.



Obrátiť sa chce na predsedov politických strán, aby sa oficiálne vyjadrili k navrhovanej dohode presunúť účasť v nedeľných televíznych politických reláciách na dni pracovného týždňa. „Zatiaľ máme stanoviská pre aj proti,“ uviedol s tým, že ak sa dohoda nezrodí, bude aj on pokračovať v nedeľných tlačových besedách.



Fico informoval aj o svojej návšteve Moskvy na oslavách ukončenia druhej svetovej vojny. Stojí si za tým, že cesta mala vážny morálny základ a vníma ju ako významný diplomatický úspech. Spomenul bilaterálne rokovania s hlavami štátov Ruskej federácie, Číny i Brazílie, pričom premetom rokovaní boli podľa premiéra konkrétne veci.



Kriticky sa vyjadril k postoju Nemecka a Francúzska, ktoré vyjadrili nesúhlas s iniciatívou ruského prezidenta Vladimira Putina iniciovať mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou v tureckom Istanbule. „Čo oni s tým majú, veď to je záležitosť Ruska a Ukrajiny. Ak to takto pôjde ďalej, vojna bude pokračovať ešte niekoľko rokov. Dúfam, že tento postoj bude zmenený,“ zdôraznil Fico.