R. FICO: Na Dukle sme mali incident, zachytili muža s nabitou zbraňou

Bratislava 28. októbra (Teraz.sk) - Počas osláv výročia Karpatsko-duklianskej operácie bol zadržaný muž, ktorý sa snažil dostať do zóny určenej pre verejnosť s ostro nabitou zbraňou. V rozhovore pre Štandard to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).Povedal to v súvislosti s pokusom o atentát, ktorý na neho 15. mája v Handlovej spáchal muž so zbraňou skrývajúci sa v hlúčiku občanov vítajúcich premiéra na výjazdovom rokovaní vlády.povedal pre premiér.dodal.