R. Fico naznačil iniciovanie pamätného dňa obete Mníchovskej zrady

Bratislava 29. septembra (TASR) - Ak je v Národnej rade (NR) SR ambícia hovoriť o prijatí pamätného dňa o vstupe vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa, je na mieste, aby poslanci za stranu Smer-SD iniciovali aj zakotvenie pamätného dňa obete Mníchovskej zrady, lebo jedinou obeťou bolo práve Československo. Predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico to uviedol v súvislosti s utorkovým výročím začatia Mníchovskej konferencie. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia strany.



Dátum 29. september by sme si podľa Smeru-SD mali pripomínať ako veľké memento toho, že veľké krajiny, akými sú napríklad Veľká Británia, Nemecko alebo Francúzsko, nikdy nebudú hľadieť na záujmy malých krajín, ak pôjde o ich vlastné záujmy. „Mníchovská dohoda bola najväčšou zradou, aká sa kedy stala na Slovákoch a Čechoch. Ak sa niekedy vyskytne nejaká vážna krízová situácia, musíme veľmi dobre rozmýšľať nad tým, ako sa budeme správať, pretože sa nemôžeme spoľahnúť na nikoho iného okrem seba. To nám už potvrdila aj história,“ myslí si predseda strany.



Strana ďalej konštatuje, že Slovensko nemá veľkú a silnú armádu. Preto je podľa nich najsilnejším nástrojom dôsledné dodržiavanie pravidiel medzinárodného práva. "Mníchovskú dohodu si treba pripomínať aj z pohľadu vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968, ktoré znamenalo zastavenie demokratického procesu v Československu a celý svet sa pritom na nás pozeral. V tomto kontexte sú to dve podobné udalosti," zhodnotili.



Fico pripomenul, že Mníchovská dohoda mala za následok odňatie veľkej časti územia Československa a jeho faktické odovzdanie do rúk Adolfa Hitlera, ktorý ho celé rozbil a rozdelil. "Československo bolo v roku 1938 prakticky jedinou demokratickou krajinou v strednej a východnej Európe. Hospodársky sme boli veľmi silná krajina a podľa štatistík sme boli dokonca desiatou najvyspelejšou krajinou na svete. Hitler dostal naše územie, zbrojárske firmy, opevnenia a to všetko prakticky zadarmo,“ dodal.