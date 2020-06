VIDEO Fico: Nebývam v žiadnom objekte vo Vinosadoch

Bratislava 3. júna (TASR) – Predseda Smeru-SD Robert Fico odmieta medializované informácie, že býva v kaštieli vo Vinosadoch pri Bratislave. Tvrdí, že naďalej býva v bratislavskom Ružinove v prenajatom byte a v objekte vo Vinosadoch využíva jeho rehabilitačnú časť, ktorú mu ponúkli známi. Uviedol to vo svojom dnešnom vyhlásení v Národnej rade SR.







"Nebývam v žiadnom objekte vo Vinosadoch, je to absolútny nezmysel," zdôraznil Fico. Poukázal na to, že objekt je historickou pamiatkou a z katastra nehnuteľností vidieť, že patrí súkromnej akciovej spoločnosti, s ktorou nič nemá. "Keďže všetko je pozatvárané, dostal som ponuku využiť rehabilitačnú časť tohto zariadenia. Niekoľkokrát som ju využil, aj ju využijem," priblížil s tým, že len využil ponuku známych na rehabilitáciu.



Podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár na medializované informácie reagoval tým, že šéf Smeru-SD jasne deklaroval, že býva v prenajatom byte v Ružinove. "Nevnímam to tak, že by nám pán Fico mal niečo vysvetľovať, je to jeho privátna záležitosť," dodal s tým, že treba rešpektovať súkromie ostatných.



Expremiér Peter Pellegrini nechcel komentovať bývanie Fica. Na otázku, či by si mohol z premiérskeho platu dovoliť takéto bývanie odpovedal, že nepozná okolnosti, za akých Fico v objekte bol. „Po skúsenostiach s nájmami by som veľmi uvažoval do akého a ku komu by som do nájmu išiel, keďže viete, čo spôsobili tie predošlé nájmy," podotkol.



Podľa medializovaných informácií má Fico nocovať v kaštieli neďaleko Bratislavy. Vlastníctvo nehnuteľnosti má podľa portálu Plus sedem dní smerovať k schránkovej firme, napojené má byť na podnikateľov Miroslava Výboha a Juraja Širokého.