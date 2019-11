R. Fico necíti prijatie bezpečnostnej stratégie ako silnú tému

Bratislava 11. novembra (TASR) - Prijatie bezpečnostnej stratégie necíti predseda vládneho Smeru-SD Robert Fico ako silnú tému. Nebola podľa neho ani predmetom koaličnej rady a pravdepodobne ani nebude. Reagoval tak na poslanca Martina Fedora (nezaradený), ktorý avizoval, že na rokovanie parlamentu predloží Bezpečnostnú aj Obrannú stratégiu SR. Fico tvrdí, že na aktuálnej bezpečnostnej stratégii sa nedá nič meniť.



Orientácia krajiny podľa neho zostáva nemenná. Slovensko musí žiť v EÚ, je to podľa Fica pre Slovensko životný priestor. "Musí mať najlepšie vzťahy s motormi EÚ. Sme krajina, ktorá je členským štátom NATO. Ale sme aj krajina, ktorá má záujem na dobrých vzťahoch s krajinami, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a EÚ," reagoval v pondelok pred novinármi. Dodal tiež, že ak by sa niečo menilo, išlo by len o "slovíčkárenie".



"Necítim v tomto okamihu nejaké veľké rozdiely medzi opozičnými a vládnymi stranami v zahraničnopolitickej orientácii. Zdá sa, že všetky veľké veci, ktoré sa týkali EÚ a NATO, prechádzali v parlamente," doplnil Fico.



Fedor minulý týždeň oznámil, že predloží Bezpečnostnú stratégiu SR aj Obrannú stratégiu SR na rokovanie NR SR, a to v rovnakom znení, aké schválila vláda v roku 2017. Pripomína uznesenie vlády SR zo 4. októbra 2017, podľa ktorého mali byť obe stratégie predložené na rokovanie parlamentu.



Predseda SNS a NR SR Andrej Danko minulý týždeň povedal, že schvaľovanie bezpečnostnej stratégie zbytočne vnieslo množstvo emócií. Pripomenul, že do parlamentu sa nedostane. Myslí si tiež, že bola nad rámec toho, čo od nás partneri v EÚ a NATO požadovali.



Bezpečnostná stratégia je verejným dokumentom v oblasti bezpečnostnej politiky štátu. Reflektuje prepojenosť vnútornej a vonkajšej dimenzie bezpečnosti, teda aj potrebu komplexného prístupu k bezpečnostnej politike. Kľúčovým prvkom je kontinuita proeurópskej a proatlantickej orientácie bezpečnostnej politiky SR, založenej na širokej politickej zhode.