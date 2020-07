R. Fico: Neexistuje žiadny dôvod na väzbu exšéfa SŠHR SR Kajetána K.

Bratislava 3. júla (TASR) - Neexistuje dôvod na to, aby bol bývalý predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetán K. vo väzbe. Tvrdí to predseda Smeru-SD Robert Fico vo videu na sociálnej sieti.



"Aj sudca Špecializovaného trestného súdu potvrdil, že nie je žiadny dôvod na obvinenie Kajetána K. z korupcie," tvrdí Fico. Polícia obvinila Kajetána K. z prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Vyšetrujú ho vo väzbe.



Fico tiež reagoval na výpovede bývalého sudcu Vladimíra Sklenku, ktorý podľa neho len ohovára ľudí podľa politickej objednávky. Sklenka si podľa neho vymýšľa a za úplatky vo výške 170.000 eur by mal byť vo väzbe. Rovnako sa pýta, prečo nie je trestne stíhaná Sklenkova manželka, ktorá preukázateľne prala špinavé peniaze.



Po policajnej akcii Búrka, pri ktorej zadržali viacero sudcov, mal Sklenka už v minulosti vypovedať o tom, ako za dary a peniaze ovplyvňoval rozhodnutia súdov v prospech Mariana K. Sklenka spolupracuje s políciou a v kauze momentálne vystupuje ako svedok.