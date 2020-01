R. Fico nevidí zmysel rokovať o zákonoch v prvom čítaní v januári

Bratislava 7. januára (TASR) - Rokovať na januárovej schôdzi parlamentu o zákonoch v prvom čítaní považuje predseda vládneho Smeru-SD Robert Fico za míňanie času. "Tie zákony sú nedorokovateľné," zdôraznil na utorkovej tlačovej konferencii. Otázkou sa bude zaoberať aj koaličná rada.



Fico vyhlásil, že bude viesť aj klub Smeru-SD k tomu, aby sa na schôdzi venovali len tomu, čo môžu dorokovať. "Poďme sa normálne vrátiť k zákonu, ktorý prezidentka vrátila, rozhodnime, či zákon bude platiť alebo nebude platiť, ak sú nejaké horúce témy, tak ich riešme na pôde Národnej rady SR, ale prečo by sme mali preberať 40 alebo 60 zákonov v prvom čítaní od opozície, v tom nevidím zmysel," povedal.



Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý vyzýva všetkých poslancov Národnej rady (NR) SR, aby si riadne urobili svoju prácu a všetky návrhy schválili v prvom čítaní. "Ak budú v ten dátum schválené návrhy v prvom čítaní, tak je ešte čas do volieb zrealizovať riadne druhé a tretie čítanie. Nič nebráni NR SR, aby si splnila svoje legislatívne povinnosti," hovorí Beblavý. Na schôdzi chce Beblavý presvedčiť všetkých poslancov, aby zahlasovali za zákon nazývaný aj lex Haščák a stal sa tak platným ešte pred parlamentnými voľbami. "Pokiaľ si pamätám, Smer-SD, SNS ani Most-Híd nikdy takýto návrh neodmietli. Riešili skôr, či ho nejakým spôsobom chcú dopĺňať a my sme tomu otvorení," skonštatoval po utorňajšom obede opozičných lídrov.



Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) zvolal schôdzu NR SR na 21. januára. Do programu schôdze zaradí zákon o pozemkových úpravách vetovaný prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a všetky body, ktoré boli presunuté z predchádzajúcej riadnej schôdze a pre ktoré opozícia na začiatku decembra minulého roka iniciovala aj mimoriadnu schôdzu. Súčasťou programu bude aj návrh uznesenia NR SR k Iraku.



Z programu poslednej schôdze parlamentu na návrh Roberta Fica presunuli niekoľko bodov, prevažne opozičné návrhy zákonov. Argumentoval tým, že na schôdzi je potrebné nechať dostatočný priestor na prerokovanie štátneho rozpočtu. Opozícia tvrdí, že tak boli porušené jej demokratické práva na predkladanie a prerokovanie ich návrhov. Iniciovali preto mimoriadnu schôdzu, jej program však plénum na začiatku decembra nepodporilo.