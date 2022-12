R. Fico obviňuje vládu z politickej korupcie a zastrašovania

Bratislava 11. decembra (TASR) - Poslanec parlamentu a líder opozičného Smeru-SD Robert Fico obvinil kabinet z politickej korupcie a zastrašovania v súvislosti s hlasovaním o nedôvere vláde. Na nedeľňajšej tlačovej konferencii zopakoval, že všetci poslanci Smeru zahlasujú za jej pád. Súhlasili by tiež s možnosťou aklamačného hlasovania.



Fico poukazuje na to, že premiér Eduard Heger (OĽANO) si chcel napríklad zabezpečiť hlasy hnutia Sme rodina tým, že vláda schválila zmluvy na 9000 nájomných bytov. "K tomu ešte dostali bonus v podobe zníženia DPH na vleky a reštaurácie, kde ide iba o trojmesačné obdobie," doplnil. Upozornil aj na účasť premiéra na víkendovom sneme Spolu. Nezaradený poslanec a predseda strany Miroslav Kollár po ňom oznámil, že nebude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde.



"Táto vláda je schopná všetkého len preto, aby prežila. Myslia si, že sú jediní na svete, ktorí majú právo v tejto krajine vládnuť," skonštatoval s tým, že poslancom, ktorí chcú vládu odvolať, sa môže niečo "prihodiť".



Vládu okrem iného skritizoval za nečinnosť. "Šíri sa chudoba, klesá životná úroveň. Oni rozbili právny štát, sociálny štát a demokraciu," doplnil. Opakovane skritizoval aj prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, ktorá podľa neho zmarila referendum o predčasných voľbách.



Premiér Heger v sobotu (10. 12.) vylúčil, že by prebiehalo nejaké kupovanie poslancov v súvislosti s hlasovaním za vyslovenie nedôvery vláde.