Fico označil zadržanie šéfa SIS za politické divadlo

Bratislava 12. marca (TASR) - Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico považuje zadržanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského za "politické divadlo", ktorého cieľom bolo prekryť nečinnosť vlády v boji s pandémiou. Kritizuje aj spôsob zadržania Pčolinského, poškodí to podľa neho bezpečnostné záujmy a suverenitu štátu. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii.



"Ak je podozrenie z toho, že zobral úplatok, nech odíde z funkcie, ale nie tak, že poškodíme celému Slovensku," povedal Fico. Podotkol, že aj na Pčolinského sa vzťahuje prezumpcia neviny. Poukázal tiež na to, že jeho obvinenie vychádza aj z výpovede kajúcnika. Zároveň však pripomenul, že Pčolinského do funkcie nominoval predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) a politicky ho kryje predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.



Vládnu krízu označil predseda opozičnej strany za "nekončiacu telenovelu". Opätovne vyzval vládny kabinet, aby sa začal venovať štátu a ľuďom, alebo nech skončí. Kritizoval tiež piatkové vyjadrenie predsedu koaličnej SaS Richarda Sulíka, že si chce zobrať čas na rozhodnutie v strane o ďalších krokoch do pondelka (15.3). Upozornil, že kým sa riešia vzťahy v koalícii, zomierajú stovky ľudí.



K avizovanej demisii ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) povedal, že výmena ministra nič nezmení. Hovorí, že boj s pandémiou je premiérskou, nie ministerskou agendou.



Pčolinského zadržali vo štvrtok (11. 3.), dôvodom majú byť podozrenia z korupcie. Úrad špeciálnej prokuratúry stále zadržanie nekomentoval. Pčolinský je nominantom Sme rodina. SIS vedie od apríla 2020.