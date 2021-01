R. Fico: Pandémiu koronavírusu treba riešiť regionálne

Bratislava 3. januára (TASR) – Predsedovia samosprávnych krajov najlepšie vedia zhodnotiť situáciu, pandémiu nového koronavírusu treba riešiť na regionálnej úrovni. Myslí si to predseda Smeru-SD Robert Fico. V rozhovore pre TASR uviedol, že štát má dosť peňazí, stačí sa spýtať županov, aké kompetencie potrebujú a dať im financie. Súčasná vláda podľa neho stratila autoritu a môže za to neprofesionalita. Skonštatoval tiež, že pri závažnej situácii s vysokými číslami pozitívnych na ochorenie COVID-19 treba urobiť riadny lockdown a následne opatrenia uvoľňovať.



Fico pripomenul, že keď v roku 2009 riešili finančnú krízu, zamerali sa na jednotlivé segmenty. Pýta sa, prečo premiér nerokuje s predstaviteľmi krajov, nepripraví im legislatívne podklady na pridanie kompetencií tam, kde ich potrebujú. "Ja by som povedal županom - tu máte právomoci a tu máte peniaze. Robte opatrenia na úrovni krajov, pretože vy viete presne zhodnotiť situáciu v kraji," zdôraznil. Nerozumie, prečo by sa mali prijímať rovnaké opatrenia pre všetky regióny, hoci majú rozdielnu epidemiologickú situáciu.



"Metódy sú hocaké, ale jediné, čo zaujíma Matoviča, je kriminalizácia. To je tá charakteristika konca roku 2020, že ľudia neveria vláde, vláda stratila autoritu," poznamenal s tým, že nech Matovič povie, čo chce, ľudia si spravia po svojom. Fico tvrdí, že premiér si to spôsobil sám svojou "neprofesionalitou, pomstychtivosťou a tým, že je blázon".