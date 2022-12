R. Fico: Paragraf 363 chráni Slovensko pred zločincami na NAKA a ÚŠP

Bratislava 5. decembra (TASR) - Paragraf 363 Trestného poriadku chráni Slovensko pred zločincami na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) a na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), chráni ústavnosť a zákonnosť trestných konaní. Vyhlásil to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico na pondelkovej tlačovej konferencii.



"Preto je paragraf 363 Trestného poriadku taký dôležitý v našom právnom poriadku, lebo umožňuje generálnemu prokurátorovi, aby rozhodol o ústavnosti, zákonnosti nejakého konania a aby nebolo toto konanie zneužívané na politické ciele," uviedol Fico. Poukázal pritom na ústavou garantované atribúty zákonnosti aj pri prípravnom konaní a počas celého trestného konania.



Prekvapili ho preto vyjadrenia prezidentky SR Zuzany Čaputovej o potrebe obmedziť sporný paragraf 363. Nerozumie, prečo sa do problematiky "motá" hlava štátu. Vidí za tým snahu chrániť tzv. "čurilovcov", skupinu vyšetrovateľov na NAKA. "Lebo vie, že bez týchto zločincov nie je možné robiť politické procesy," uviedol Fico.



Prezidentka v nedeľnej diskusnej relácii RTVS povedala, že uvažuje o podaní na Ústavný súd (ÚS) SR pre paragraf 363 a právomoci šéfa generálnej prokuratúry. Skonštatovala, že ak je tu odborná polemika o využívaní paragrafu, ÚS by mal dať odpovede. Zároveň uviedla, že parlament by mal zregulovať aplikáciu paragrafu 363 napríklad v prípade, keď už do hry vstúpil súd. Hovorí o dlhoročnej polemike o nastavení systému prokuratúry.