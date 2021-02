Situáciou okolo Moniky J. sa má podľa Fica zaoberať parlamentný výbor

Bratislava 1. februára (TASR) – Parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť by mal prešetriť pokus o samovraždu väzobne stíhanej bývalej sudkyne Moniky J. Mal by podniknúť rovnaké kroky, aké urobil v prípade samovraždy policajného exprezidenta Milana Lučanského. Vyzval na to predseda strany Smer-SD a poslanec Národnej rady SR Robert Fico.



Výbor by mal podľa Fica presne zistiť, čo sa stalo, a poznať dôvody, ktoré viedli Moniku J. k pokusu o samovraždu. Pripomenul, že ide o osobu, ktorá je mediálne sledovaná a je predmetom verejnej diskusie.



Z preventívneho dôvodu sa eviduje incident väzobne stíhanej Moniky J. ako pokus o samovraždu. Po pondelkovom rokovaní vlády SR to uviedla ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) s tým, že z vyjadrení obvinenej takýto zámer nevyplýva. V tejto súvislosti zriadila komisiu na preskúmanie postupov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).



Kolíková dodala, že lieky, ktoré boli Monike J. takto poskytované, by nemali ani pri nadmernom požití spôsobiť vážne ohrozenie zdravia. Monika J. je podľa ministerky momentálne hospitalizovaná v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne.