R. Fico považuje svoje obvinenie za politickú pomstu

Bratislava 20. apríla (TASR) - Líder Smeru-SD Robert Fico považuje svoje obvinenie za politickú pomstu a pokus zlikvidovať predsedu najsilnejšej opozičnej parlamentnej strany.



"Národná kriminálna agentúra ma dnes ako opozičného lídra štvrtýkrát politicky obvinila. Nie preto, že by som bol podozrivý z korupcie alebo inej ekonomickej trestnej činnosti. Ale preto, že si ako opozičný politik robím svoju robotu," vyhlásil v stanovisku Fico. Poukázal na to, že Smer-SD denne upozorňuje na neschopnosť vlády a prezidentky, ale aj manipulácie trestného systému.



"V obvinení si doslova vymysleli príbeh, ako som vraj vytvoril zločineckú skupinu, ktorá mala škodiť Kiskovi, Matovičovi a Kollárovi," povedal Fico. Zoznam poškodených je podľa neho "dôkaz nad dôkazy", že ide o politický revanš. Skonštatoval, že je obvinený preto, lebo bol v rokoch 2006 – 2018 predsedom vlády a nahlas hovoril o daňových podvodoch lídra OĽANO Igora Matoviča a exprezidenta Andreja Kisku.



V súvislosti so svojím obvinením tvrdí, že všetko bolo organizované na pokyn a so súhlasom vládnych politických špičiek.



Nad rámec právneho štátu a demokracie považuje Fico aj obvinenie advokátov Roberta Kaliňáka a Mareka Paru. "Ide o zjavný pokus zločineckých štruktúr na NAKA a na Úrade špeciálnej prokuratúry zlikvidovať efektívnu obhajobu obvinených v prípadoch zjavného krivenia spravodlivosti a manipulácie s trestnými konaniami v neprospech nominantov opozície," myslí si Fico.