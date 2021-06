R. Fico: Prezidentka chcela pomôcť koalícii, keď sa obrátila na ÚS

Na archívnej snímke poslanec NRSR Robert Fico (SMER-SD) v Bratislave 22. júna 2021. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 27. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová chcela pomôcť vládnej koalícii, keď sa pre referendovú otázku o predčasných voľbách obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR. Uviedol to predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico na nedeľnej tlačovej konferencii. Zároveň nespochybnil právo hlavy štátu, aby sa obrátila na ÚS." hovorí Fico. V prípade, že ÚS zhodnotí, že je referendová otázka v poriadku, tak sa referendum bude konať pravdepodobne v septembri. Ak sa referendum nebude konať, plnú politickú zodpovednosť za to bude niesť Čaputová, povedal. Pokiaľ sa potom ľudia rozhodnú zákonne urobiť protesty a demonštrácie, Smer-SD ich bude podporovať. Je tiež podľa Fica pripravený znova zozbierať podpisy na vyhlásenie ďalšieho referenda.Fico vníma vo vyjadreniach Čaputovej schizofréniu. Hlava štátu podľa neho povedala, že ako občianka je v prospech konania referenda. Zároveň sa však obrátila na Ústavný súd s argumentmi proti konaniu sa referenda. Pripomenul, že v minulosti už boli dve referendá vo veci konania sa predčasných volieb." skonštatoval Fico.Petíciu za referendum o predčasných voľbách podporilo vyše 585.000 ľudí. Zástupcovia petičného výboru odovzdali hárky s podpismi v Prezidentskom paláci 3. mája. Občanov sa chcú v referende pýtať, či súhlasia s tým, aby sa skrátilo ôsme volebné obdobie Národnej rady SR tak, aby sa parlamentné voľby vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda.Petíciu iniciovali opozičný Smer-SD a mimoparlamentný Hlas-SD, pridali sa aj SNS, Socialisti.sk a ďalšie organizácie. Strany deklarujú, že má ísť o apolitické občianske referendum. Iniciatívu podporila aj Konfederácia odborových zväzov SR. Viacerí predstavitelia koalície spochybnili ústavnosť navrhovanej referendovej otázky.