R. Fico: Pri energiách sa ukázala mocenská pozícia veľkých štátov v EÚ

Bratislava 30. septembra (TASR) – Opatrenia v energetike prijaté na úrovni ministrov Európskej únie (EÚ) ukázali mocenskú pozíciu veľkých štátov a tiež to, čo robia v Únii so servilnými politikmi a štátmi. Vyhlásil to v piatok na tlačovej konferencii predseda Smeru-SD Robert Fico. Premiér Eduard Heger (OĽANO) podľa neho v Bruseli prehral, lebo si ho tam nevážia a na pôde EÚ nič nevyriešil.



Fico skonštatoval, že vznikla dohoda väčšiny krajín EÚ o tom, že výrobcovia elektrickej energie okrem výrobcov z čierneho uhlia a plynu budú môcť predávať produkciu len za cenu 180 eur za megawatthodinu (MWh), všetko ostatné má byť použité na podporu priemyslu a ľudí. "Z tohto opatrenia, ktoré bolo schválené a ktoré predovšetkým malo vyhovovať veľkým krajinám, ako je Nemecko, Slovenská republika nebude mať nič," podotkol.



Zároveň dodal, že bola prijatá aj 33 % daň pre rafinérie a uhoľné bane. "Niečo môže kvapnúť, pokiaľ ide o rafinériu Slovnaft," skonštatoval s tým, že nepôjde o žiadnu sumu, ktorá by Slovensko mala zachrániť.



"Prehrali ste v Bruseli aj vlastné gate, lebo si vás nevážia, lebo ste servilný," odkázal Fico Hegerovi. Vyzval ho, aby spojil hlasovanie v Národnej rade (NR) SR o akomkoľvek vládnom návrhu zákona s hlasovaním o dôvere vláde. Tá podľa neho zodpovedá za to, do akej situácie sa Slovensko dostalo.



Premiérovi súčasne navrhol, že ak si chce zachovať tvár, mal by kolegom v EÚ povedať, že Slovensko bude využívať právo veta tam, kde je to možné, pri zásadných zahranično-politických otázkach. Zdôraznil, že ak právo veta nebude, znamenalo by to začiatok konca Únie.



Ministri členských krajín EÚ zodpovední za energetiku v piatok na mimoriadnom zasadnutí v Bruseli prijali balík opatrení na upokojenie energetickej krízy vrátane zdanenia nadmerných ziskov spoločností vyrábajúcich fosílne palivá, ale dohoda o zastropovaní cien plynu zostala mimo stola.



Heger v piatok na brífingu uviedol, že opatrenia na riešenie vysokých cien energií prijaté na úrovni ministrov krajín EÚ zodpovedných za energetiku Slovensku nepomôžu, a preto boli proti ich prijatiu. Skonštatoval, že pokiaľ EÚ Slovensku nepomôže uvoľnením nevyužitých eurofondov na dotovanie cien energií, prípadne sa ostatné štáty so Slovenskom dobrovoľne nepodelia s výnosom z mimoriadneho zdanenia energií, štát znárodní vyrobenú elektrinu.