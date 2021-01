Fico chce pri referende o predčasných voľbách apolitickú petičnú radu

Bratislava 1. januára (TASR) – Pri pokuse o referendum za predčasné voľby by mala vzniknúť apolitická petičná zostava, podporená politickými stranami a rôznymi inštitúciami. Myslí si to predseda Smeru-SD Robert Fico. V rozhovore pre TASR avizoval, že na tom začínajú pracovať.



Ak by bolo referendum úspešné, jeho výsledok podľa Fica musí byť záväzný. Na otázku, či by rešpektoval takéto vyjadrenie názoru ľudí, odpovedal, že určite áno.



„Som toho názoru, že by mala vzniknúť apolitická petičná zostava, nejaká rada s podporou politických strán aj inštitúcií, ako sú odbory a ďalšie. Na tom začíname pracovať," povedal pre TASR Fico s tým, že pred Vianocami nemal chuť ľudí otravovať s referendom.



„Takže počkajte na január," dodal. Osobne si myslí, že ľudia sa pod vyhlásenie referenda podpíšu a vie si predstaviť jeho úspešnosť. „Ak bude vláda pokračovať tak, ako pokračuje, myslím si, že bude úspešné," povedal.



V súvislosti so záväznosťou referenda uviedol, že ak naň príde dostatok ľudí, teda viac ako nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a vyjadria sa za predčasné voľby, tak musí byť záväzné. Hovorí o poistke v Ústave SR, že výsledok úspešného referenda sa musí publikovať v zbierke zákonov a jeho výsledok možno zrušiť len ústavným zákonom až tri roky po účinnosti referenda. Tvrdí, že šlo o jasný zámer zákonodarcu.



„Vy si naozaj myslíte, že v roku '92 mohol zákonodarca vedieť, že budú idioti vládnuť? Že vám niekto povie, že nebude rešpektovať referendum? Načo je najvyššia forma priamej demokracie, načo to máme v ústave?" podotkol a kritizoval vyjadrenia niektorých politikov, naznačujúce, že referendum by nemuseli poslanci rešpektovať.



„Keby ľudia chceli predčasné parlamentné voľby, vládnej koalícii nezostane nič iné, iba rešpektovať referendum a pristúpiť na rokovania o prijatí ústavného zákona o skrátení volebného obdobia," dodal šéf Smeru-SD.