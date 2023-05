R. Fico: Smer-SD nezahlasuje za vyslovenie dôvery vláde odborníkov

Bratislava 29. mája (TASR) - Strana Smer-SD nezahlasuje za vyslovenie dôvery vláde odborníkov. Nevidí zmysel podporovať programové vyhlásenie vlády (PVV), ktoré si stavia priority. Po pondelkovom stretnutí s premiérom Ľudovítom Ódorom to uviedol predseda strany Robert Fico.



"Pokiaľ ide o PVV, veľmi jasne som povedal Ódorovi, že zo strany klubu nedostane ani jeden hlas," priblížil Fico. Smer by ho podporil iba v prípade, že by bol "konštatovaním katastrofálneho stavu krajiny" a inventúrou toho, čo "bývalá vláda napáchala".



Fico vidí tri priority, ktorým by sa vláda odborníkov mala okamžite venovať. Ide o čerpanie fondov, situáciu v zdravotníctve a tvorbu reálneho, nie vyrovnaného štátneho rozpočtu. "Podstatne lepšou úlohou, a bolo by to veľmi užitočné pre novú vládu, by bolo, keby vláda bez ohľadu na to, či by mala dôveru alebo nemala, robila na reálnom rozpočte na rok 2024," poznamenal šéf Smeru. Ódorovi zároveň povedal, že jún je posledným mesiacom, keď môže niečo vláda spraviť s fondmi.



Predseda vlády sa má ešte v pondelok stretnúť so šéfom Hlasu Petrom Pellegrinim a počas týždňa aj s ďalšími lídrami strán.